เตือน 2 จว. เหนือเขื่อนเจ้าพระยา ยกของขึ้นที่สูง-เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้น

ปภ. เตือน “อุทัยธานี-ชัยนาท” บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ยกของขึ้นที่สูง เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อวันที่ 12 กันยายน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่า เมื่อวันที่ 10 กันยาย ที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 2,067 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ระดับ +16.69 ม.-รทก. ระดับท้าย +14.37 ม.-รทก. รับนำเข้าระบบชลประทาน 2 ฝั่งในอัตรา 292 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่เนื่องจากบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเกิดภาวะน้ำท่วมขัง ชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำได้รับความเดือดร้อน เพื่อควบคุมผลผลกระทบดังกล่าวไม่ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราว ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นไม่เกินระดับ +17.50 ม.-รทก. โดยจะมีพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ดังนี้
จ.อุทัยธานี บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต.หาดทนง ต.เกาะเทโพ ต.สะแกกรัง ต.น้ำซึม และต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.ชัยนาท บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ศิลาดาน ต.ฉนวน ต.วัดโคก และต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ ต.วัดสิงห์ และต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ ต.ท่าชัย ต.หาดท่าเสา ต.ธรรมามูล ต.เขาท่าพระ และต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท คลองมะขามเฒ่าบริเวณชุมชนจวนวิไล ชุมชนท่าศาลาและชุมชนมะขามเฒ่า ต.วัดสิงห์ พื้นที่ริมแม่น้ำมะขามเฒ่า ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) จึงได้ประสานจ.อุทัยธานี และจ.ชัยนาท โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ริมน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำ อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร ท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะ
ตลอดจนประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำและบริเวณจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและแนวป้องกันน้ำท่วมให้มีความแข็งแรง เพื่อป้องกันระดับน้ำล้นข้ามแนวคันกั้นน้ำ อีกทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง