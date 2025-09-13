นักศึกษา ดิ่งตึกห้างดัง เสียชีวิตแล้ว ตร.พบหลักฐาน คลิปแอบถ่ายในไอแพด-มือถือ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีนักศึกษาหนุ่ม อายุ 21 ปี พลัดตกจากชั้น 4 ลงมาชั้น 1 กลางห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี หลังถูกผู้เสียหายหญิงรายหนึ่งจับได้ว่า หนุ่มรายนี้เดินตามแอบถ่ายใต้กระโปรงของผู้เสียหายหญิงระหว่างขึ้นบันไดเลื่อนภายในห้าง กระทั่งผู้เสียหายรู้สึกตัวว่าถูกตามแอบถ่าย
จนเมื่อขึ้นไปถึงชั้น 4 จึงได้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงเข้ามาควบคุมตัวหนุ่มคนดังกล่าวไว้ เพื่อจะตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและไอแพดของผู้ก่อเหตุ ระหว่างนั้นเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง ก่อนที่หนุ่มรายนี้จะตัดสินใจโยนกระเป๋าและไอแพดลงมาที่ชั้นล่าง กระโดดลงมาจากชั้น 4 จนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางใหญ่ กล่าวว่า หลังเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการช่วยเหลือชีวิตอย่างเร่งด่วนแล้ว กระทั่งวันนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่า นักศึกษาหนุ่มผู้ก่อเหตุได้เสียชีวิตลงแล้วหลังเข้าทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
พ.ต.อ.สิรภพกล่าวต่อว่า ประเด็นที่ว่าผู้ก่อเหตุถูกแบล๊กเมล์จากกลุ่มแอบถ่ายใต้ดิน บังคับให้ผู้ก่อเหตุไปลงมือแอบถ่ายตามที่สาธารณะเพื่อนำคลิปไปขายต่อนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจยังตรวจสอบไม่พบประเด็นเชื่อมโยงดังกล่าว