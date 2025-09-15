สลด ไฟไหม้ตึกแถว 4 ชั้น พบผู้เสียชีวิต 1 ราย จนท.เร่งหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 05.05 น. วันที่ 15 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งมหาเมฆ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ใกล้แยกนางลิ้นจี่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆกำลังไปที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นตึกแถว 4 ชั้น 2 คูหา พบแสงเพลิงไหม้รถกระบะห้องเย็น สำหรับขนสินค้าแช่แข็ง และลุกลามไหม้บนชั้น 2 และชั้น 3 ตึกแถวดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำฉีดทำการดับประมาณ 20 นาที จากการตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิต 1 รายเป็นเพศชายอยู่ระเบียงชั้น 3 จึงประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) แพทย์นิติเวช รพ.จุฬาฯและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมตรวจที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า สาเหตุเกิดเพลิงไหม้จากรถกระบะห้องแช่เย็น ที่จอดอยู่และลุกลามไหม้ตึกแถวดังกล่าว กระทั่งพบร่างผู้เสียชีวิต 1 รายอยู่ระเบียงชั้น 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมสรุปสาเหตุอีกครั้งต่อไป