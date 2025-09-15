ชวน ร่วมงานสารทเดือนสิบ ฉลอง 94 ปีก่อตั้งสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ

อดีตนายกชวน ร่วมงานสารทเดือน สิบไนท์แฟร์ ฉลอง 94 ปีก่อตั้งสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯชม ‘บิ๊กโจ๊ก’ จัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อปชช.
เมื่อค่ำวานนี้ 14 กันยายน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียนเชิญ พณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะนักการเมืองคนเดียวของภาคใต้ที่การเมืองมาอย่างต่อเนื่อง สายเลือดชาวจังหวัดตรัง เดินเที่ยวงานสารทเดือน 10 ไนท์แฟร์ ซึ่งจัดขึ้นที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ริมถนนกาญจนาภิเษก เป็นคืนวันที่ 3 หลังจากเปิดกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดในวันที่ 22 กันยายนที่จะถึงนี้หรือเรียกว่าวันส่งเปรต
กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของชาวภาคใต้ และจัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้ขนทับสินค้าจาก 14 จังหวัดภาคใต้ขึ้นมาจำหน่ายถึงกว่า 150 ร้านค้า เป็นสินค้าโอท๊อปและอาหารพื้นถิ่นที่หากินได้ยาก
โดยนายชวน เดินเยี่ยมชมตลาด ท่ามกลางกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและเหล่าบรรดาเอฟซี มาคอยทักทายตลอดเส้นทาง ถ่ายรูปกันอย่างอบอุ่น ก่อนที่จะเดินไปนั่งรับประทานอาหารร่วมกับประชาชนที่ร้านป้าโทน ซึ่งเป็นร้านจากจังหวัดนครนครศรีธรรมราชที่มาออกงานแสดงสินค้าในครั้งนี้
จากนั้นขึ้นไปทักทายกับประชาชนที่มามาเที่ยวชมงานบนเวที และขึ้นกล่าวกับพี่น้องประชาชนชื่นชมการจัดงานของสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวชื่นชมว่าการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ ไม่เพียงแต่เป็นการรวบรวมร้านค้าร้านอาหาร ของดีจากปักษ์ใต้มาให้ได้เลือกซื้อหา ยังเป็นการรวบรวมชาวปักษ์ใต้ที่มีโอกาสเดินทางกลับภูมิลำเนามาร่วมกันครั้งใหญ่เพื่อสืบสานประเพณี นอกจากความอลังการแล้วงานปีนี้ ยังจัดเส้นทางเดินซื้อสินค้าได้กว้างขวาง ทำให้คนซื้อ เลือกซื้อได้อย่างสะดวก และแทบไม่น่าเชื่อว่า จะเห็นการจับจ่ายซื้อสินค้า อย่างสนุกสนาน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจ ไม่ค่อยดี ราคาทองคำพุ่งและเงินเฟ้อกำลังจะเริ่ม
นายชวน กล่าวแนะนำประชาชนคนไทยว่าขอให้ทุกคนยึดเอาพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต และใช้อย่างมีสติ สิ่งใดไม่ควรซื้อก็ขอให้ชะลอไว้ก่อน แต่ไม่ใช่หยุดซื้อเพราะอาจจะทำให้ เกิดภาวะตลาดชะงักงัน แต่ขอให้ใช้จ่ายอย่างมีสติ เพื่อร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
หลังจากกล่าวกับมวลชน มานั่งหารือกับนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ถึงความคืบหน้าในการซ่อมแซมปรับปรับปรุงอาคารสมาคม ซึ่งเริ่มดำเนินการมาแล้ว 3 เดือน ภายใต้งบประมาณกว่า 40 ล้านบาท ที่นายกสมาคมดำเนินการจัดหามาเพื่อดำเนินการรีโนเวทให้สมาคม ซึ่งมีพื้นที่ 11 ไร่ มีความสง่างาม และยังยึดแนวอารยะสถาปัตย์ สืบสานวิถีวัฒนธรรมชาวปักษ์ใต้ ให้ชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้เป็นแลนด์มาร์กในการจัดกิจกรรมจัดงานเลี้ยงสัมมนา และเป็นที่พักพิงสำหรับพี่น้องชาวภาคใต้ ที่ส่งลูกหลานขึ้นมาเรียนหนังสือแต่ยังหาที่พักไม่ได้
จากนั้นนายชวน กล่าวชื่นชม ถึงความพยายามของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ในการสร้างความสามัคคีในหมู่พี่น้องชาวภาคใต้ ตามสโลแกนคนใต้ไม่ทิ้งกัน