กองทัพเผย พบโดรนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กว่า 32 ครั้ง 57 ลำ สวนทางแถลง มาลี

กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผย ตรวจพบโดรนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กว่า 32 ครั้ง 57 ลำ สวนทาง มาลี แถลงอ้างกัมพูชาไม่เคยใช้โดรนล้ำเขตอธิปไตยไทย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ระบุผ่านเฟซบุ๊กว่า ตรวจพบความเคลื่อนไหวและการปรับปรุงฐานที่มั่นของฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่ ตรวจพบโดรนในพื้นที่แนวชายแดน 32 ครั้ง 57 ลำ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดำเนินงานด้านจิตอาสา ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอำนาจเจริญ พลโท สิรภพ ศุภวานิช เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ จิตอาสา 904, จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน, หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีมอบบ้านถวายเป็นพระราชกุศล และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัว อาสาสมัครทหารพราน ประวิทย์ งามแสน ณ ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 25, กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน, ชุดช่างจิตอาสา จากบริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) และประชาชนจิตอาสา ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมสถานศึกษา การติดตั้งฝ้าเพดานในอาคารเรียนทาสีผนังห้องและติดตั้งประตู ความคืบหน้าการซ่อมแซมร้อยละ 60 ณ โรงเรียนบ้านโคกกรม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนขอให้รับข้อมูลข่าวสารด้วยวิจารณญาณ และติดตามเฉพาะช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน จากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง