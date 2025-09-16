DIT ปั้น Farm Outlet หนุนเกษตรกรไทยกว่า 15 ปี ยอดขายงานแฟร์ทะลุ 4 ล้าน เดินหน้าต่อที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
เมื่อวันที่ 16 กันยายน นางสาวญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า โครงการ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือ Farm Outlet เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของกรมการค้าภายในที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี โดยมีเป้าหมายให้ร้าน Farm Outlet เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป และงานหัตถกรรม ที่ผลิตจากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน Farm Outlet จะเป็นแหล่งเชื่อมโยงผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร และสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในรูปแบบต่าง ๆ และยังช่วยให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าสดใหม่ของเกษตรกร ได้สินค้าที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต สร้างรายได้ให้กับชุมชน และช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมี Farm Outlet กว่า 56 แห่ง ครอบคลุม 34 จังหวัด ทั่วประเทศ”
นางสาวญาณี กล่าวต่อว่า สำหรับงาน “Farm Outlet Fair ถือเป็นการต่อยอดที่สำคัญ เพราะได้รวมร้านจำหน่ายสินค้า Farm Outlet จากหลายพื้นที่ทั่วประเทศมาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพจากเกษตรกรและชุมชน ซึ่งล้วนผลิตขึ้นจากฝีมือคนไทย โดยล่าสุดงาน Farm Outlet Fair ที่จัดขึ้น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม โดยมียอดขายรวมกว่า 4 ล้านบาท และยังเกิดการเจรจาการค้าถึง 5 คู่ มีมูลค่ากว่า 1.1 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่สะท้อนถึงศักยภาพและคุณภาพของสินค้าไทย และเกษตรกรไทย
“งานนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ขายสินค้า แต่ยังเป็นเวทีสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกร ยอดขายที่เกิดขึ้นคือกำลังใจสำคัญที่ผลักดันให้ผู้ผลิตพัฒนาสินค้าต่อไป อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต” นางสาวญาณีกล่าว
เพื่อสานต่อความสำเร็จ DIT ได้จัดงาน “Farm Outlet Fair” อย่างต่อเนื่อง ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น G ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน โดยงานนี้จะรวบรวมสุดยอดสินค้าเกษตรจากทั่วประเทศ เช่น ผักและผลไม้สดตามฤดูกาล ข้าวสารคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์แปรรูป และสินค้าออร์แกนิกหลากหลายชนิด
นางสาวญาณี กล่าวทิ้งท้ายว่า DIT อยากให้ประชาชนได้รู้จัก Farm Outlet มากขึ้น เพราะนี่ไม่ใช่เพียงร้านค้า แต่เป็นโครงการที่ช่วยให้เกษตรกรไทยมีช่องทางการตลาดที่มั่นคง มีรายได้ที่ยั่งยืน และสร้างความภาคภูมิใจในฝีมือคนไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยได้ที่งาน ‘Farm Outlet Fair’ รวมถึงสนับสนุนสินค้าได้ที่ Farm Outlet ทั่วประเทศ พร้อมติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : กรมการค้าภายใน DIT หรือเว็บไซต์ www.dit.go.th