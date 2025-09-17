5 ทีมสุดท้ายแข่ง Moral Hackathon 2025 ชิงสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม 21 ก.ย.นี้
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เตรียมจัดการแข่งขัน Moral Hackathon 2025: ค้นหานวัตกรรมคุณธรรม (The Expedition) รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคมจากเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่นำคุณธรรมมาประยุกต์ใช้จริงในการพัฒนาชุมชน
Moral Hackathon 2025 เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิดการผลักดัน นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ให้เป็นพลังสำคัญในการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ โดยมีทีมเข้าร่วมกว่า 17 ทีม ผ่านการพัฒนาไอเดียในกิจกรรม Bootcamp และถูกคัดเลือกเหลือเพียง 5 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าร่วม Ideation Workshop ลงพื้นที่ต้นแบบที่เทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทดสอบและต่อยอดแนวคิดร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่จริง
ทั้ง 5 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่
– ทีม Rambure สมาชิก ได้แก่ นางสาวปานชีวา พริกสุข นางสาวนันท์นลิน ทองมาก และนางสาวกิรณา ติณณสิริ
– ทีม BiteBack สมาชิก ได้แก่ นายคณุตม์ ทรัพย์ทวีชัยกุล นางสาวอธิชา เตชะนิธิสวัสดิ์ นางสาวอัจฉรา วงศ์เจริญ-วาณิชย์ และนางสาวพิชยา หิรัญตันติสกุล
– ทีม HUNTR/X สมาชิก ได้แก่ นายพชรกร แสงอรุณ นางสาวญาณิศา เรือง-ประดับ และนางสาวชุตาภรณ์ ธิมา
– ทีม TriSpark สมาชิก ได้แก่ นายรพีภัทร ใจบุญ นายภวัต สุชีวยากุล และนางสาวชลธิชา พิเชษฐพันธ์
– ทีม Ohmmies สมาชิก ได้แก่ นายณัฐภัทร ตูพานิช นายปิติพล นวพงษ์พิพัฒน์ และนายภูดิท กิมไซร้
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Final Pitching & Award Ceremony จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน เวลา 13.00-16.00 น. ที่หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานครั้งสุดท้าย การจัดแสดงผลงานต้นแบบ การประกาศผลผู้ชนะ และพิธีมอบรางวัล มูลค่ารวมกว่า 165,000 บาท
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อร่วมลุ้นและส่งกำลังใจให้กับทั้ง 5 ทีมสุดท้ายได้ ที่สถานที่จัดกิจกรรม หรือรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Page: ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand / Facebook Page: Moral Spaces / YouTube Channel: Moral Channel
ติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Moral Spaces หรือสอบถามข้อมูลทาง Line Official: @moralhackathon