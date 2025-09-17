ทภ.2 พบ ทุ่นระเบิด PMN-2 รวม 8 ลูก ที่ ช่องโดนเอาว์ -ฐานปฏิบัติการชนะศึก
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษก ทบ. เปิดเผยว่า ได้รับข้อมูลจากกองทัพภาคที่ 2 ว่า เวลา 08.00-15.00 ทหารร้อย.ร.132 โดย มว.ปล.ที่ 2 ฐานปฏิบัติการชนะศึก ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณช่องโดนเอาว์ ฐานปฏิบัติการชนะศึก ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.ศรีสะเกษ
ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN-2 จำนวน 8 ลูก ติดตั้งในลักษณะพร้อมทำงาน จึงได้ทำการเก็บกู้รื้อถอนและนำเก็บไปเพื่อรอการทำลายต่อไป
การตรวจพบทุ่นระเบิดดังกล่าว เป็นเครื่องยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชา ยังคงมีความพยายาม อย่างไม่ลดละ ในการใช้อาวุธต่อกำลังทหารฝ่ายไทย เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจน
อีกทั้งเรื่องของทุนระเบิดควรเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรจะต้องเร่งดำเนินการ เพราะที่ผ่านมาฝ่ายไทยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอยู่ฝ่ายเดียว ซึ่งจะทำให้สังคมเข้าใจได้ว่ากัมพูชาไม่ได้แสดงออกถึงความจริงใจในการแก้ปัญหา
