อ่างทอง รวมพลังชุมชน 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน จัดงาน “เจ้าพระยาป่าสัก OTOP FEST 2025” 

อ่างทอง รวมพลังชุมชน 6 จังหวัด ภาคกลางตอนบน จัดงาน “เจ้าพระยาป่าสัก OTOP FEST 2025”
จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน “เจ้าพระยาป่าสัก OTOP FEST 2025” ภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงวัฒนธรรม สร้างคุณ ค่าอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีในการรวมพลังของชุมชนจาก 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, ชัยนาท, สระบุรี และ สิงห์บุรี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
การจัดงาน “เจ้าพระยาป่าสัก OTOP FEST 2025” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน และเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนทั้ง 6 จังหวัด โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจและหลากหลาย ทั้งโซนสินค้าชุมชน OTOP 2 โซนหลัก กว่า 50 ร้านค้าที่รวบรวม สินค้าเด่นประจำถิ่นไว้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองรสเลิศ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพดีและงานหัตถศิลป์ที่สะท้อนภูมิปัญญาและความประณีตของชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศความบันเทิงและความภาคภูมิใจในรากเหง้าวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงลิเกวัยเด็กจากจังหวัดอ่างทองที่ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญ ตลอดจนมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศ อาทิ เต๋า ภูศิลป์, เพชร คฑาวุธ และ เอิร์น เดอะสตาร์ที่จะมามอบความสุข ความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือกิจกรรมสาธิตอาชีพและเวิร์คช็อปจากผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่จะมาเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดเทคนิค และสะท้อนวิถี ชีวิตของแต่ละพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสภูมิปัญญาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งยังมีจุดนิทรรศการที่ได้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการฯ นี้ที่จัดตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เป็นมุมพิเศษสำหรับเก็บภาพความประทับใจตลอดการเข้า ชมงาน
โดยในวันพุธที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมามีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ภายใน พิธีเปิดจะได้ชมการแสดงวัฒนธรรมอันงดงามที่ถ่ายทอดเรื่องราวและเอกลักษณ์ของชุมชนทั้ง 6 จังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างน่าประทับใจ จังหวัดอ่างทองและพัฒนาการชุมชนจังหวัดอ่างทอง จึงขอเรียนเชิญประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน “เจ้าพระยาป่าสัก OTOP FEST 2025” เพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทย ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนสินค้าชุมชน สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานราก