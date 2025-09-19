ผู้บัญชาการทหารสุงสุด นำประชุม ผบ.เหล่าทัพ หารือชายแดน 3 ประเด็น เห็นชอบปิดด่าน-สร้างรั้ว

ผบ.ทสส. นำประชุม ผบ.เหล่าทัพ พร้อมไว้อาลัย ทหาร-ประชาชน เสียชีวิตเหตุปะทะไทย-กัมพูชา เห็นชอบปิดด่าน จนกว่า กัมพูชา ไม่เป็นภัยคุกคามต่อไทย เดินหน้าสร้างรั้ว ลั่น ยึกหลักป้องกันตนเอง กับผู้ที่กระทำเป็นปรปักษ์-สอดแนม-โจมตี
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 กันยายน กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) จัดการประชุมคณะผู้บัญชาการทางทหาร (คบท.) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธานการประชุม
โดยมี พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.ร.อ.จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เข้าร่วมการประชุมและเสนาธิการทหาร โดยการประชุมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญคณะผู้บัญชาการทางทหาร ชุดใหม่เข้าร่วมประชุมด้วย
ทั้งนี้ ก่อนการเริ่มประชุม พลเอกทรงวิทย์ ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมยืนไว้อาลัย ทหาร 15 นายที่เสียชีวิต รวมถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์จากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชา
โดยในที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น ดังนี้
1.การปิดจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา โดย ที่ประชุม คบท. เห็นชอบให้คงสภาพปัจจุบันในการปิดด่าน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือกัมพูชาไม่เป็นภัยคุกคามต่อไทยอีกต่อไป
2.เห็นว่าปัจจุบันกัมพูชายังถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ จึงจัดทำรั้วชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งมีข้อสรุปสำหรับการสร้างรั้วชายแดน เห็นควรสร้างในพื้นที่เส้นเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แล้ว สำหรับในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ จะใช้มาตรการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจอย่างต่อเนื่องรวมทั้งให้มีการสร้างเส้นทางยุทธวิธีตลอดแนว
3.แนวทางดำเนินการต่อการละเมิดอธิปไตยของไทย โดยมีข้อสรุปดังนี้ คือ การดำเนินการตามกฎการใช้กำลังสากล (ROE — Rules of Engagement) เมื่อการกระทำเข้าข่ายการกระทำที่เป็นปรปักษ์ (Hostile Act) หรือเจตนาที่เป็นปรปักษ์ (Hostile Intent)
โดยเฉพาะหากเป็นการสอดแนมหรือเตรียมโจมตี ซึ่งตามกฎการใช้กำลัง สามารถใช้เป็นเหตุเริ่มการป้องกันตนเองได้ โดยได้วางมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งนี้ ได้นำเสนอแนวทางการปฏิบัติไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ว