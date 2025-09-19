ทภ.2 ตรวจพบโดรนเขมรบินว่อน กว่า 28 ลำ เหนือปราสาทพระวิหาร-โดนตวล ตาควาย และช่องสายตะกู
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 แถลงสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ประจำวันที่ 19 กันยายน 2568 สถานการณ์ภาพรวม ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา
โดยตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่ปราสาทพระวิหาร – โดนตวล 12 ลำ, ปราสาทตาควาย 15 ลำ และช่องสายตะกู 1 ลำ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง
ฝ่ายไทย จัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์