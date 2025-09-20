แม่ทัพภาค4 ลุยตรวจเหตุระเบิดป้อมตำรวจ สายบุรี ย้ำเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย-เร่งตามจับคนร้าย
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 ก.ย.68 พล.ท.ไพศาล หนูสังข์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรง กลางดึกที่ผ่านมา (19 ก.ย.) ที่บริเวณหน้าป้อมตำรวจทางหลวงกลาพอ (ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล.) บ้านเตราะบอน หมู่ที่ 1 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
แรงระเบิดทำให้อาคารสำนักงาน รถทางราชการได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นพบว่า คนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนในรถจักรยานยนต์แล้วนำมาจอดข้างป้อมฯ ก่อนจะเกิดระเบิดขึ้น โดยหน่วยในพื้นที่ได้ประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและเก็บวัตถุพยานตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับฟังการรายงานสถานการณ์จากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อขยายผลสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันเหตุซ้ำซ้อน ดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ การก่อเหตุดังกล่าวถือเป็นความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ต้องการสร้างสถานการณ์ก่อกวนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งบั่นทอนความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่ คาดว่ามีสาเหตุจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐในปัจจุบันมีมาตรการคุมเข้มและกระชับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มีกำลังเข้มแข็งและสามารถกดดันการเคลื่อนไหวของกลุ่มได้ จึงทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงต้องการแสดงการมีตัวตนและสร้างสถานการณ์ขึ้นมา