สระแก้ว ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯบันเตียเมียนเจย ย้ำ 8 ข้อเสนอไทย ให้คนกัมพูชารุกชายแดนต้องอพยพทันที

ผวจ.สระแก้ว ขีดเส้นตายให้ ประชาชนเขมร ออกจากพื้นที่อ้างสิทธิ์ตลอดแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วทุกพื้นที่ 10 ต.ค. นี้ พร้อมดำเนินการกับ ผู้ที่รุกล้ำอธิปไตย ทำลายหรือขโมยทรัพย์สินของทางราชการทำร้ายเจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางจังหวัดสระแก้ว ได้ออกแถลงการณ์ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ว่า ตามที่ได้มีการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กับผู้ว่าราชการจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย เมื่อวันที่ 17 ก.ย.68 ที่ห้องประชุมด่านตรวจคนเข้าเมืองจุดผ่านแดนถาวรปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ได้นำเสนอข้อเสนอขอของจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา เกี่ยวกับพื้นที่พิพาทบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศด้านจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ดังนี้
1.ขอเสนอให้คงสภาพเดิมไว้โดยเคารพข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 ก.ค.68 และผลการประชุม GBC สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.68 ผลการประชุม RBC ที่ผ่านมา และผลการประชุมพิเศษ GBC เมื่อวันที่10 ก.ย.68 และไม่ขยายขอบเขตของปัญหาหรือความขัดแย้ง โดยรอมติจาก คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ของทั้งสองประเทศ คือ กัมพูชา – ไทย ในอนาคต
2.เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะบันทึกความเข้าใจร่วม MOU ปี 2544
และ TOR ปี 2546 ฝ่ายไทยต้องอนุญาตให้ประชาชนชาวกัมพูชาเดินทางกลับไปในพื้นที่ของตนเองได้
และจะต้องทำการรื้อถอนลวดหนาม ผ้าสแลน และยางรถยนต์ออกจากพื้นที่ที่ไทยได้วางไว้
3.ขอให้ฝ่ายไทยงดเว้นการกระทำใดๆ เช่น การติดตั้งรั้วลวดหนามเพิ่มเติม การออกหนังสือถือครอง
กรรมสิทธิ์ การทำลายบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ติดรั้วลวดหนาม และการกระทำใด ๆ
ในพื้นที่ หรือบริเวณพื้นที่ที่คณะกรรมการ JBC ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ตกลงกัน
4.กรณีที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัด จะต้องส่งเรื่องไปยัง GBC หรือ JBC จังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณา ข้อเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา แล้วและได้มีหนังสือตอบข้อเสนอดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 จังหวัดสระแก้วขอให้ประชาชนชาวกัมพูชาที่รุกล้ำอพยพออกไปให้ทันแนวพื้นที่อ้างสิทธิ์ตลอดแนว
ชายแดนจังหวัดสระแก้วทุกพื้นที่ โดยให้ส่งแผนการอพยพยพให้จังหวัดสระแก้ว ก่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งต่อไป ที่จะจัดขึ้นภายในวันศุกร์ที่ 10 ต.ค.68 นี้
4.2 ให้จังหวัดบันเตียเมียนเจย ปฏิบัติตามข้อเสนอของจังหวัดสระแก้วทั้ง 8 ข้อ ที่ได้เสนอในการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กับผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย เมื่อวันพุธที่ 17 ก.ย.68 หากไม่ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว จังหวัดสระแก้วจะแจ้งในการประชุมคณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) ในระหว่างวันที่ 25- 27 ก.ย.68 และจะไม่มีการเจรจาในระดับจังหวัดอีกต่อไป
4.3 จังหวัดสระแก้ว พร้อมดำเนินการกับ ผู้ที่รุกล้ำอธิปไตย ทำลายหรือขโมยทรัพย์สินของทางราชการ
ทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนคนไทยตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเด็ดขาดในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. นายอุม เรียไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย นำสื่อมวลชนต่างชาติ ที่อยู่ในกัมพูชา เข้าพื้นที่บริเวณที่แนววางลวดหนาม บ้านไปรจัน ตำบลโอเบยเจือน อำเภอโอวโจรว จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย