ในประเทศ

รถจีโน่มาแล้ว พร้อมสลายกลุ่มผู้ชุมนุมชาวกัมพูชา ก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย ทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทย

รถจีโน่มาแล้ว พร้อมสลายกลุ่มผู้ชุมนุมชาวกัมพูชา ก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย ทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทย

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 20 ก.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (อคฝ.) ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ให้สนับสนุนการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมชาวกัมพูชา ที่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย เตรียมการมาเพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่ ตำรวจควบคุมฝูงชนจังหวัดสระแก้ว จึงได้นำรถจีโน่ ที่ใช้ในการสลายการชุมนุม ขับเข้ามาสแตนด์บาย ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา แล้วในวันนี้จำนวน 1 คัน และจะทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อีกในช่วงเย็นของวันนี้

สำหรับรถน้ำ “จีโน่” หรือรถบรรทุกน้ำสีฟ้า สามารถบรรจุน้ำได้ 12,000 ลิตร มีกระบอกฉีดน้ำ​บนหลังคารถ มีระยะฉีดสูงสุด 65 เมตร สามารถปรับระดับการฉีดได้รอบคัน รวมทั้งสามารถใส่สี​ในน้ำ เพื่อทำให้ผู้ถูกฉีดมีสีติดตามตัวและเสื้อผ้าเป็นที่สังเกตได้ พร้อมทั้งยังติดตั้งแก๊สน้ำตา โฟมดับไฟ

“ล้อกันกระสุน” มีตะแกรงป้องกันกระจกรอบคัน มีคันกั้นเหล็กหน้ารถไว้เคลียร์พื้นที่ ที่มีสิ่งกีดขวาง โดยรอบตัวรถจะมีกล้องวงจรปิดติดตั้งรอบคันเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ รอบทิศทาง สามารถใช้เป็นหลักฐาน พิสูจน์ข้อเท็จจริง หากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง