ทภ.2 ซัด กัมพูชา ใช้ปชช.เป็นโล่มนุษย์ หลบอยู่ข้างหลัง ไม่กล้าเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมา
วันที่ 20 ก.ย.68 เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ภาพการ์ตูนพร้อมข้อความว่า “ ทหารไทยยืนหยัดปกป้องแผ่นดินด้วยเลือดเนื้อและชีวิต” พร้อมระบุว่า กองทัพไทยปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของทหารอาชีพ ยืนหยัดสู้เพื่อประชาชนและอธิปไตยของชาติ แม้ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิต แต่ทุกลมหายใจของทหารไทยคือเกราะป้องกันให้ประชาชนไทยอยู่อย่างปลอดภัย
ตรงกันข้าม ฝ่ายตรงข้ามกลับใช้ประชาชนของตนเป็นโล่มนุษย์ ปลุกปั่น ยุยง และหลบอยู่เบื้องหลัง โดยไม่กล้าเผชิญหน้ากับทหารไทยอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นการกระทำที่ไร้เกียรติและขัดต่อหลักมนุษยธรรมโดยสิ้นเชิง
กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่า กองทัพไทยจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนทุกลมหายใจ และจะไม่ถอยแม้เพียงก้าวเดียว เพื่อธำรงไว้ซึ่งแผ่นดินไทย อธิปไตย และเกียรติภูมิของชาติ