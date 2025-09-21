ศศิน ฝากถึงสุชาติ เข้ามา ทส.อย่าให้ระบบวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง รุนแรงเหมือนที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายศศิน เฉลิมลาภ กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เขียน Facebook ฝากถึงนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนใหม่ โดยระบุว่า
ปกติเวลาได้รัฐมนตรีใหม่ๆ ผมก็มักจะเขียนโน่นนี่ แนะนำไปเผื่อจะมีเสียงแว่วไปถึง แต่ก็รู้ดีว่าเขียนไปก็เท่านั้น แต่ในฐานะคนที่เกี่ยวข้อง ทำงานมานานได้เห็นอะไรมาพอสมควรก็ควรทำหน้าที่ของเราไป
สำหรับคุณสุชาติ ชมกลิ่น นี่ผมไม่เคยรู้จัก หรือทราบประวัติการทำงานอะไรมาเลย แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับท่านจะเลือกฟังใครในกระทรวง…
ผมมีเรื่องบอกท่านดังนี้
1. เรื่องร้อนและสำคัญเฉพาะหน้าในสี่เดือน คือ ปัญหา PM2.5 ท่านต้องใช้บทบาทของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ทบทวนมติที่เคยวางไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ได้ แต่ไม่มีคนตาม ท่านมาทำงาน 5-6 เดือน ถ้าท่านเป็นรองนายกที่ถูกมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย ท่านก็ใส่ใจและใช้ทีมงานเร่งรัดตามมตินี้จริงๆ จังๆ ไม่ใช่แค่ประชุม แล้วเสร็จๆ ไป อันนี้จะเป็นผลงานเข้าตะแล็บแก็บกับช่วงเวลาทองพอดี
2. กรมใหญ่สุดคือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตอนนี้ต้องนับว่าปัญหาไม่มาก มีทางแก้ไขชัดเจนแล้วเกือบทุกเรื่องยกเว้นเรื่องช้างป่า ซึ่ง 4 เดือน ไงก็ไม่ได้ทันทำอะไร กรมนี้มีปัญหาข่าวเรื่องผลประโยชน์การวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์ ไปจนถึงตำแหน่งอำนวยการต้น อำนวยการสูง แค่ท่านประกาศไม่เอาเปอร์เซนต์ และสั่งให้มีการแต่งตั้งตามคะแนนความสามารถ และแคเรียพาร์ท ก็จบแล้ว โดยตัดตัวเอเยนต์หาผลประโยชน์ที่ใครก็รู้ว่าเป็นใครออกเสียให้พ้น
3. กรมป่าไม้ ท่านสั่งให้อธิบดีทำสองเรื่อง 1. ทำให้หน่วยป้องกันรักษาป่า 428 หน่วย มีการคัดหน่วยที่มีฟังก์ชั่นการทำงานรักษาป่าจริงๆ ประมาณ 200 หน่วย มีหัวหน้าหน่วยที่พร้อมทำงานจริงๆ ผมพูดแบบนี้คนในเขารู้ดี นอกนั้นฝากๆ พ่วงๆ ดูกันได้ และ 2. ขอให้กองเศรษฐกิจป่าไม้ทำแผน ป่าเศรษฐกิจ 15% เสนอให้กรรมการป่าไม้แห่งชาติ ให้ทันสี่ห้าเดือนนี้
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ทำแผนฟื้นฟูชายทะเลโดยวิธีการทางธรรมชาติ จากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งคือสนับสนุนการจัดการพื้นที่อนุรักษ์นอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยชุมชนชายฝั่งทะเล ที่เรียกว่า OECM
4. สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันลุยเรื่อง กฏหมายติดตามแหล่งมลพิษ และอากาศสะอาดให้สำเร็จมากที่สุด
5. กรมทรัพยากรน้ำให้เร่งรัดเรื่องการขึ้นทะเบียนเรื่องพื้นแหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีความสำคัญในระดับแรมซาร์ ระดับชาติ ระดับจังหวัด ให้สำเร็จ
6.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ให้ความสำคัญเรื่องการปนเปื้อนมลพิษ ตรวจสอบติดตาม และแก้ไขปัญหาบ่อบาดาลเถื่อน
7. กรมทรัพยากรธรณี ให้ทำแผนทรัพยากรแร่แห่งชาติให้ดี ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงให้ได้
8. อย่าให้ระบบวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง ทสจ. มันรุนแรงนัก ที่ผ่านมามันฟังข่าวแล้วแย่มากๆมาหลายปีแล้ว
คิดได้แค่นี้ก่อน