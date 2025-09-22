ผบ.พัน ร.11.ประดับยศในสนามรบ มอบใบประกาศเกียรติคุณกำลังพล บนแผ่นดินไทย

ผบ.พัน ร.11. ประดับยศในสนามรบ มอบใบประกาศเกียรติคุณ บนแผ่นดินไทย เป็นเกียรติภูมิของทหาร
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 กองพันทหารราบที่ 11 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ได้ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทำพิธีมอบ ใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ผ่านการฝึก ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ประจำ 2568 และ กำลังพลที่สำเร็จหลักสูตร การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 141
ทั้งนี้ พ.ท.จักรกฤษณ์ ขุริรัง ผบ.พัน ร.11. ได้ให้โอวาทในการดำเนินชีวิต และแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ และจงภูมิใจในการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาธิปไตยของชาติไทย เป็นเกียรติภูมิของทหารต่อไป ณ ธงชาติไทย ยอดภูมะเขือประเทศไทย
