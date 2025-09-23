ปิดฉากแล้ว แข่งขันรอบสุดท้าย Moral Hackathon ครั้งที่ 4 พัฒนาศักยภาพชุมชนคุณธรรม

ปิดฉากยิ่งใหญ่ ‘ศูนย์คุณธรรม’ ประกาศผลผู้ชนะกิจกรรม Moral Hackathon ครั้งที่ 4 พัฒนาศักยภาพชุมชนคุณธรรม
การแข่งขัน นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) โครงการ Moral Hackathon ครั้งที่ 4 พัฒนาศักยภาพชุมชนคุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จบลงอย่างเป็นทางการ ภายใต้การแข่งขันอันเข้มข้นตลอดกิจกรรมที่ผ่านมา
นับตั้งแต่เปิดรับสมัครในวันที่ 6 มิถุนายน 2568 จนถึง 21 กันยายน 2568 รอบ Final Pitching & Award Ceremony เหล่า Moral Hacker ได้ผ่าพันทุกอุปสรรค ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างนวัตกรรมที่ดีที่สุดให้กับพื้นที่ต้นแบบ เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการแข่งขันสุดท้ายในกิจกรรม Final Pitching & Award Ceremony ที่จะจัดขึ้นในช่วงเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรอยุธยา หันตรา ซึ่งจะประกอบไปด้วยการนำเสนอผลงานครั้งสุดท้าย การจัดแสดงผลงานต้นแบบของทั้ง 5 ทีม
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวเปิดกิจกรรม ให้กำลังใจ Moral Hacker 5 ทีมสุดท้าย และ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมาตัดสินร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 ท่านประกอบด้วย คุณสุขจิต แดงใจ ทายาทรุ่นที่ 3 และ Designer แบรนด์แม่ฑีตา, ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษา Youth In Charge, คุณนิตาภา อินชัย รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น DEPA, คุณณัฐกร เวียงอินทร์ Head of Content & Branding of Future Trends, คุณธัญดา ฤทธินำพร Digital Marketing & Community Manager Yunus Thailand นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนราชการ และ ผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมรับชมและลงคะแนนโหวตในครั้งนี้อีกด้วย
ผลการตัดสิน โครงการการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ประจำปี 2568 Moral Hackathon ครั้งที่ 4 ภายใต้โจทย์พัฒนาศักยภาพชุมชนคุณธรรม มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เป็นของ ผลงาน “ของขวัญท่าเรือ” โดยทีม BiteBack ประกอบไปด้วยสมาชิก 4 ท่าน ได้แก่ นายคณุตม์ ทรัพย์ทวีชัยกุล น.ส.อธิชา เตชะนิธิสวัสดิ์ น.ส.อัจฉรา วงศ์เจริญ-วาณิชย์ น.ส.พิชยา หิรัญตันติสกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงาน “PETTEIN” โดย ทีม Rambure ประกอบไปด้วยสมาชิก 3 ท่าน ได้แก่ น.ส.ปานชีวา พริกสุข น.ส.นันท์นลิน ทองมาก น.ส.กิรณา ติณณสิริ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงาน “Tha Ruea StoryLand” โดย ทีม TriSpark ประกอบไปด้วยสมาชิก 3 ท่านได้แก่ นายรพีภัทร ใจบุญ นายภวัต สุชีวยากุล น.ส.ชลธิชา พิเชษฐพันธ์
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ผลงาน “TR Color” โดย ทีม HUNTR/X ประกอบไปด้วยสมาชิก 3 ท่าน ได้แก่ นายพชรกร แสงอรุณ น.ส.ญาณิศา เรืองประดับ น.ส.ชุตาภรณ์ ธิมา และ ผลงาน “CURVES and CULTURE” โดย ทีม Ohmmiesประกอบไปด้วยสมาชิก 3 ท่าน ได้แก่ นายณัฐภัทร ตูพานิช นายปิติพล นวพงษ์พิพัฒน์ นายภูดิท กิมไซร้
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ภายใต้การแข่งขัน Moral Hackathon เชื่อมั่นในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมภายโดยมุมมองคุณธรรมจากคนรุ่นใหม่ที่เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคมไทย