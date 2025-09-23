หน่วยปฏิบัติการพิเศษ อรินทราช 26 ร่วมลงพื้นที่ลาดตระเวนติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ อรินทราช 26 พร้อมหน่วยปฏิบัติการตำรวจร่วมทหารลงพื้นที่ลาดตระเวนติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.สส. นำทีมหน่วยปฏิบัติการร่วมทั้งทหาร และหน่วยปฏิบัติการพิเศษจากตำรวจ หน่วยอรินทราช 26 จาก บช.น. พร้อมด้วย หน่วยนเรศวร261 จาก บช.ตชด. หน่วยคอมมานโด จาก บช.ก. รวมถึง ศตก. ศรภ. ลงพื้นที่หน้าแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แนวหน้า บริเวณปราสาทตาควาย และเยี่ยมทหารบนภูมะเขือ รวมถึงดูการปฏิบัติงานและให้กำลังใจหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด และการก่อสร้างถนน พล.ท.สุเมธ พรหมตรุษ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายสากล (ศตก.) ร่วมคณะ ในการสำรวจพื้นที่จุดพิพาทระหว่างแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา
ต่อมา วันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง รองผบ.ตร.ดูแลงานความมั่นคง และคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดย รอง ผบ.ตร. ตรวจความพร้อมของยุทโธปกรณ์ ชุดควบคุมฝูงชน และชมการสาธิตการปฎิบัติการควบคุมฝูงชนที่ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ จ.สระแก้ว เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสามารถสนับสนุนการรักษาความเรียบร้อยนอกเหนือจากการสู้รบของทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. มอบหมายให้ พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. นำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ อรินทราช 26 โดยสั่งการ พ.ต.อ.อาทิตย์ วงษ์จันนา ผกก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. ลงพื้นที่ภูมะเขือ-ปราสาทตาควาย ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างใกล้ชิด บูรณาการหน่วยปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย เพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยนำเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยประชาชนและดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยรอบทั้งหมด
ภารกิจในครั้งนี้ ชุดปฏิบัติการพิเศษอรินทราช 26 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. บช.น. ได้เตรียมพร้อมการรักษาความสงบดูแลความมั่นคงภายในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการดูแลทุกข์สุขของประชาชนบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานเป็นแนวหลังพร้อมให้ความรู้ในการเผชิญเหตุแก่ตำรวจกองบัญชาตำรวจภูธรภาค 2 (บช.ภ.2) และ ตำรวจกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (บช.ภ.3) ต่อไป