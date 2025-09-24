ทีมแพทย์ดูแลพลายศักดิ์สุรินทร์ ร่วมวางโปรแกรมกายภาพช่วย พังข้าวต้ม ลูกช้างถูกแม่ทิ้ง
จากกรณี ข้าวต้ม ลูกช้างป่าพลัดหลง เพศเมีย อายุประมาณ 3 วัน ที่พบในพื้นที่ป่าบ้านห้วยเสือ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก
อ่านข่าว – ข้าวต้ม ลูกช้างอายุ 3 วัน อาการดีขึ้น-เริ่มลุกยืนเอง สัตวแพทย์ดูแล 24 ชม.หวั่นภาวะแทรกซ้อน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน หน่วยสัตว์ป่า ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน – Wildlife Unit, Kasetsart University รายงานว่า
เมื่อทราบแล้ว .. ว่า “น้องข้าวต้ม 🐘” มีความผิดปกติด้านการพัฒนาโครงสร้าง ส่วนเส้นเอ็นขาหน้า
ทางทีมก็ขอแปะมือกับทาง โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC ผู้ที่จะนำทีมอาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ มาให้คำแนะนำด้านการกายภาพบำบัด
โดยทีมนี้ เป็นทีมเดียวกันกับที่วางโปรแกรมกายภาพบำบัด ให้คุณชายมุธุค่ะ 🐘✨ #ผลงานเชิงประจักษ์
โดยนอกจากความผิดปกติที่ขาหน้าแล้ว . . การดูแลจัดการในแต่ละวันก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยส่วนนี้ทางทีมคชบาลผู้เลี้ยงช้างน้อยผ่านมือมาหลายเชือก จะปรึกษาแนวทางร่วมกับทีมกรมอุทยานฯ ที่อยู่หน้างานต่อไปค่ะ
ทางนี้ ก็จะขอผันตัว มาเป็น #ทีมหลังบ้าน 🏡 คอยหาข้อมูลแนวทางการรักษารูปแบบอื่นๆ และซัพพอร์ตการรักษาต่างๆ ตามที่หน้างานประสานมาแทนนะคะ 🫶🏻 #ทีมหน้างานสู้ๆ
