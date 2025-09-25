ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ 5 ปีหลังสุด 87,000 ราย ค่าใช้จ่ายรวมกว่า 7,000 ล.
กรมควบคุมโรคเผยสถิติอุบัติเหตุทางถนน 5 ปี (2563–2567) มีผู้เสียชีวิตรวมกว่า 87,000 ราย เฉลี่ยปีละ 17,428 ราย โดยร้อยละ 80 เกิดจากรถจักรยานยนต์ เฉพาะปี 2567 มีผู้เสียชีวิต 17,477 ราย ในจำนวนนี้กว่า 14,000 รายเกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ หรือเฉลี่ยเสียชีวิต 3 คนทุก 2 ชั่วโมง ขณะเดียวกันปี 2565 มีผู้ป่วยจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 1 ล้านราย ค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 7,800 ล้านบาท ซึ่ง 80% มาจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ข้อมูลเฝ้าระวังบาดเจ็บยังพบว่า ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ 84 ไม่สวมหมวกนิรภัย และผู้ไม่สวมมีโอกาสบาดเจ็บศีรษะมากกว่าผู้สวมถึง 8 เท่า กรมควบคุมโรคจึงแนะให้สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน มอก.369-2557 รัดสายคางทุกครั้ง และไม่ควรใช้หมวกที่ชำรุดหรือเคยกระแทก
มอเตอร์ไซค์ถือเป็นยานพาหนะที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่ารถยนต์ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ความเสียหายต่อรถ หรือค่าเสียหายที่ต้องชดใช้คู่กรณีอาจเป็นภาระที่หนักเกินไป การมี ประกันรถมอเตอร์ไซค์ จึงเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญทั้งต่อผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
ประกันรถมอเตอร์ไซค์มีกี่แบบ?
โดยทั่วไป ประกันรถจักรยานยนต์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
- ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์)
- เป็นกฎหมายที่บังคับให้รถจักรยานยนต์ทุกคันต้องทำ
- ให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าผู้เอาประกันจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูก
- มีวงเงินคุ้มครองที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาลชดเชยเบื้องต้น และค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
- ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน
- ประกันภัยภาคสมัครใจ
สามารถเลือกทำเพิ่มเติมตามความต้องการ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองและลดความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่
2.1 ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 1
- ให้ความคุ้มครองครอบคลุมที่สุด
- คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งกรณีชนมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี รวมถึงกรณีสูญหาย ไฟไหม้
- คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
2.2 ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 2+
- คุ้มครองกรณีรถชนกับยานพาหนะทางบก (ต้องมีคู่กรณี)
- คุ้มครองความเสียหายกรณีรถหายหรือไฟไหม้
- ไม่คุ้มครองกรณีรถชนไม่มีคู่กรณี
2.3 ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 3+
- คุ้มครองเฉพาะกรณีรถชนกับยานพาหนะทางบก (ต้องมีคู่กรณี)
- คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงรถของผู้เอาประกันในบางกรณี
- ไม่คุ้มครองกรณีสูญหายหรือไฟไหม้
2.4 ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 3
- คุ้มครองเฉพาะชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถของผู้เอาประกัน
- เหมาะสำหรับรถที่มีอายุการใช้งานนานและมีมูลค่าไม่สูง
ประกันรถมอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้าง?
รายละเอียดอาจแตกต่างกันตามประเภทของประกันและเงื่อนไขของบริษัท แต่โดยหลัก ๆ ความคุ้มครองที่มักพบ ได้แก่
- คุ้มครองชีวิตและร่างกาย
– ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
– ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
- คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
– เช่น รถของคู่กรณี หรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายจากการชน
- คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถมอเตอร์ไซค์
– ทั้งจากการชน สูญหาย หรือไฟไหม้ (ขึ้นอยู่กับชั้นประกัน)
- เงินชดเชยอื่น ๆ
– เช่น เงินชดเชยรายวันหากต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (บางกรมธรรม์)
ประกันรถมอเตอร์ไซค์คือสิ่งที่ต้องมี
การมีประกันรถมอเตอร์ไซค์ ไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายบังคับเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักประกันสำคัญที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงทางการเงินหากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด โดยปัจจุบันมีทั้ง ประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และ ประกันภาคสมัครใจ (ชั้น 1, 2+, 3+, 3) ที่เจ้าของรถสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานและงบประมาณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขับขี่ทางไกล ใช้รถมอเตอร์ไซค์เพื่อทำงาน หรือขับขี่ในชีวิตประจำวัน การมีประกันรถมอเตอร์ไซค์จะช่วยให้ทั้งคุณและครอบครัวอุ่นใจ มั่นใจได้ว่า หากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น ก็จะมีหลักประกันรองรับเสมอ
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาแผนประกันที่คุ้มค่า เราได้คัดสรรประกันรถมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมที่สุดมาไว้ให้เลือก สามารถสมัครได้ที่ ประกันติดโล่ สาขาเงินติดล้อใกล้บ้านคุณ โดยตรวจสอบสาขาได้ที่ https://www.prakantidloh.com/ หรือโทร. 1501 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง