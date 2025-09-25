ในประเทศ

ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ 5 ปีหลังสุด 87,000 ราย ค่าใช้จ่ายรวมกว่า 7,000 ล.

กรมควบคุมโรคเผยสถิติอุบัติเหตุทางถนน 5 ปี (2563–2567) มีผู้เสียชีวิตรวมกว่า 87,000 ราย เฉลี่ยปีละ 17,428 ราย โดยร้อยละ 80 เกิดจากรถจักรยานยนต์ เฉพาะปี 2567 มีผู้เสียชีวิต 17,477 ราย ในจำนวนนี้กว่า 14,000 รายเกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ หรือเฉลี่ยเสียชีวิต 3 คนทุก 2 ชั่วโมง ขณะเดียวกันปี 2565 มีผู้ป่วยจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 1 ล้านราย ค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 7,800 ล้านบาท ซึ่ง 80% มาจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

ข้อมูลเฝ้าระวังบาดเจ็บยังพบว่า ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ 84 ไม่สวมหมวกนิรภัย และผู้ไม่สวมมีโอกาสบาดเจ็บศีรษะมากกว่าผู้สวมถึง 8 เท่า กรมควบคุมโรคจึงแนะให้สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน มอก.369-2557 รัดสายคางทุกครั้ง และไม่ควรใช้หมวกที่ชำรุดหรือเคยกระแทก

มอเตอร์ไซค์ถือเป็นยานพาหนะที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่ารถยนต์ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ความเสียหายต่อรถ หรือค่าเสียหายที่ต้องชดใช้คู่กรณีอาจเป็นภาระที่หนักเกินไป การมี ประกันรถมอเตอร์ไซค์ จึงเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญทั้งต่อผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก

ประกันรถมอเตอร์ไซค์มีกี่แบบ?

โดยทั่วไป ประกันรถจักรยานยนต์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

  1. ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์)
  • เป็นกฎหมายที่บังคับให้รถจักรยานยนต์ทุกคันต้องทำ
  • ให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าผู้เอาประกันจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูก
  • มีวงเงินคุ้มครองที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาลชดเชยเบื้องต้น และค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
  • ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน
  1. ประกันภัยภาคสมัครใจ

สามารถเลือกทำเพิ่มเติมตามความต้องการ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองและลดความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่

2.1 ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 1

  • ให้ความคุ้มครองครอบคลุมที่สุด
  • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งกรณีชนมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี รวมถึงกรณีสูญหาย ไฟไหม้
  • คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2.2 ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 2+

  • คุ้มครองกรณีรถชนกับยานพาหนะทางบก (ต้องมีคู่กรณี)
  • คุ้มครองความเสียหายกรณีรถหายหรือไฟไหม้
  • ไม่คุ้มครองกรณีรถชนไม่มีคู่กรณี

2.3 ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 3+

  • คุ้มครองเฉพาะกรณีรถชนกับยานพาหนะทางบก (ต้องมีคู่กรณี)
  • คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงรถของผู้เอาประกันในบางกรณี
  • ไม่คุ้มครองกรณีสูญหายหรือไฟไหม้

2.4 ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 3

  • คุ้มครองเฉพาะชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถของผู้เอาประกัน
  • เหมาะสำหรับรถที่มีอายุการใช้งานนานและมีมูลค่าไม่สูง

ประกันรถมอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้าง?

รายละเอียดอาจแตกต่างกันตามประเภทของประกันและเงื่อนไขของบริษัท แต่โดยหลัก ๆ ความคุ้มครองที่มักพบ ได้แก่

  1. คุ้มครองชีวิตและร่างกาย
    – ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  2. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
    – ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
  3. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
    – เช่น รถของคู่กรณี หรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายจากการชน
  4. คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถมอเตอร์ไซค์
    – ทั้งจากการชน สูญหาย หรือไฟไหม้ (ขึ้นอยู่กับชั้นประกัน)
  5. เงินชดเชยอื่น ๆ
    – เช่น เงินชดเชยรายวันหากต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (บางกรมธรรม์)

ประกันรถมอเตอร์ไซค์คือสิ่งที่ต้องมี

การมีประกันรถมอเตอร์ไซค์ ไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายบังคับเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักประกันสำคัญที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงทางการเงินหากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด โดยปัจจุบันมีทั้ง ประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และ ประกันภาคสมัครใจ (ชั้น 1, 2+, 3+, 3) ที่เจ้าของรถสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานและงบประมาณ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขับขี่ทางไกล ใช้รถมอเตอร์ไซค์เพื่อทำงาน หรือขับขี่ในชีวิตประจำวัน การมีประกันรถมอเตอร์ไซค์จะช่วยให้ทั้งคุณและครอบครัวอุ่นใจ มั่นใจได้ว่า หากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น ก็จะมีหลักประกันรองรับเสมอ

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาแผนประกันที่คุ้มค่า เราได้คัดสรรประกันรถมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมที่สุดมาไว้ให้เลือก