รถเมล์สาย 516 พุ่งชนกำแพงที่ทำการอู่เทศบาลบางบัวทอง จราจรติดยาว แนะเลี่ยงเส้นทาง
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ข่าวคนนนท์” โพสต์ข้อความระบุว่า รถเมล์ชนกำแพง
อุบัติเหตุ รถเมล์ชนกำแพงเข้าท่าจอดรถ เหตุรถประจำทาง ขสมก.ชนกำแพงทางเข้าท่าจอดรถ ขสมก. ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ขาเข้า > ก่อนถึงเทศบาลฯ 16:00 น.
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ- ดำเนินการ – ยังไม่ทราบสาเหตุ ?! – และการจราจรรถติด โปรดเลี่ยงเส้นทาง
ขณะที่เพจ “Bangkokbusclub.com ชุมชนคนรักรถเมล์” โพสต์ข้อความระบุว่า อุบัติเหตุ รถเมล์ ปอ.ครีมน้ำเงิน ISUZU CQA สาย 516 เลขข้างรถ 7-3053 พุ่งชนรั้วและเสาอาคารที่ทำการ อู่เทศบาลบางบัวทอง ถ.บางกรวย-ไทรน้อย เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 25 กันยายน 2568
ทั้งนี้มีผู้ใช้เพซบุ๊ก “Meow Kotchakorn Jinowat” โพสต์คลิปขณะเกิดเหตุลงในกลุ่ม “ข่าวสาร-คนไทรน้อย_นนทบุรี” อีกด้วย ชมคลิป