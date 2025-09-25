กรมโยธาฯ ระดมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารโดยรอบพื้นที่ถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 เวลา 09.30 น. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายสิทธินันท์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ นางอภิญญา จ่าวัง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ และทีมวิศวกรกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณถนนสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยการตรวจสอบอาคารพักอาศัย(แฟลต)ตำรวจนครบาลสามเสนจำนวน 2 อาคาร และตรวจสอบอาคารรอบพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์ความเสียหายในเบื้องต้น พร้อมตรวจสอบโครงสร้างทางวิศวกรรมของอาคารโดยรอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
การทำงานได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้ง รฟม. สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารในบริเวณใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
