ระทึก ไฟไหม้ชุมชนบ้านไม้ ซอยอิสรภาพ 36 ห่างวัดอรุณไม่ถึง 1 กิโล จนท.เร่งเข้าระงับเหตุ
เมื่อเวลา 19.58 น. วันที่ 25 กันยายน ศูนย์วิทยุพระราม ได้รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยอิสรภาพ 36 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ ขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรีกำลังเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ เบื้องต้นทราบว่าเป็นชุมชนบ้านไม้ปลูกติดกันจำนวนหลายหลัง
ต่อมาเวลา 20.08 น. ที่ซอยอิสรภาพ 36 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นไม้ 2 ชั้น ปลูกติดกันหลายหลังคาเรือน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการระงับเหตุ
เวลา 20.24 น. เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยอิสรภาพ 36 ขณะนี้เพลิงสงบ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
