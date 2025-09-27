กอ.รมน. พร้อมมวลชน ลงพื้นที่มอบสิ่งของสนับสนุนจนท.-ปชช. จากเหตุถนนทรุด

กอ.รมน. พร้อมมวลชน ลงพื้นที่มอบสิ่งของสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตดุสิต จากเหตุถนนทรุดตัวหน้าวชิรพยาบาล
เมื่อวันที่ 27 กันยายน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับเครือข่ายมวลชน ของชมรม พคบ.กอ.รมน.และ ทสปช. โดย พล.ท.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ รองเลขาธิการ กอ.รมน. จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. นำเครือข่ายมวลชนลงพื้นที่ มอบสิ่งของและสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องที่จุดประสบสาธารณภัยจากเหตุถนนทรุดตัวหน้าวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบสิ่งของสนับสนุน อาทิ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่ อาหาร และผ้าเย็น ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ประสบภัยฯการมอบสิ่งของในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการเขตดุสิต, นายอาสา สุขขัง ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ร่วมรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป
พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า กอ.รมน. ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ มีความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาจากเหตุถนนทรุดตัว ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการดูแลประชาชนในพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ
กอ.รมน. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายมวลชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ หรือพบเหตุอันเป็นภัยต่อความมั่นคง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1374 ตลอด 24 ชั่วโมง