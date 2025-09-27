สัมผัสโลกเกษตรล้ำสมัย ARDA AGRINEXT THAILAND 2025 ที่ฮอลล์ 5 อิมแพค
เหลือเวลาอีกเพียง 1 วัน ที่จะได้สัมผัสงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรแห่งปี “ARDA AGRINEXT THAILAND 2025” กำลังได้รับความสนใจจากเกษตรกร ประชาชน นักวิชาการ และผู้ประกอบการอย่างคึกคัก ณ ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี โดยพรุ่งนี้ (28 กันยายน) จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการอัปเดตองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ ARDA เปิดเผยว่า การจัดงานในปีนี้ประสบความสำเร็จเกินคาด ทั้งในด้านจำนวนผู้เข้าชมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ถือเป็นกำลังใจสำคัญให้กับนักวิจัยไทย และเป็นการตอกย้ำบทบาทของงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในระบบเกษตรของประเทศ โดยภายในงานแบ่งเป็น 4 โซนสำคัญ ได้แก่
โซน ARDA Showcase พบงานวิจัยสุดล้ำ นวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกเกษตรได้จริง โซน Agri Tech พบเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ทัน โซน Agri Next สัมผัสเกษตรดิจิทัล ใช้ระบบอัจฉริยะและเทคโนโลยีแม่นยำสูงและ โซน Agri Colorful รวมที่สุดแห่งสีสันและความหลากหลายของสินค้าเกษตรไทย สู่มูลค่าใหม่ ซึ่งทุกผลงานที่ ARDA นำมาจัดแสดง ล้วนเป็นสุดยอดผลงานวิจัย ที่จะพิสูจน์ให้คนไทยเห็นว่างานวิจัยและนวัตกรรมของไทยนั้นสุดล้ำสามารถเปลี่ยนโลกเกษตรได้จริง
โดยเฉพาะโซน AGRI Colorful โซนที่จะพาคุณสัมผัส “ความหลากหลายและแปลกใหม่” ของสินค้าเกษตรไทย ที่ไม่เพียงสวยงาม แต่ยังสร้างมูลค่าเพิ่มได้เกินคาด! นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ได้ร้บความสนใจอย่างต่อเนื่อง เช่น การทำซูชิจากข้าวจาปอนิกา ซึ่งเป็นข้าวที่พัฒนาขึ้นจากทุนวิจัยของ ARDA โดยมีเชฟมาสาธิตการทำ และแจกให้ชิมวันละ 2 รอบ รอบเช้า 11.00 น. จำนวน 50 ชิ้น รอบบ่าย 16.00 น. จำนวน 100 ชิ้น กิจกรรมการเก็บเห็ดสดฟรี !! จากโรงเพาะ รอบเดียวช่วงบ่าย 13.00 น. – 14.00 น. และยังเปิดโอกาสให้เรียนรู้วิธีเพาะก้อนเห็ดฟรี! ด้วย กิจกรรมขยายพันธุ์ปะการังอ่อน 100 ต้น/วัน การระบายสีตุ๊กตาเปลือกหอย 30 ตัว/วัน พร้อมชิมฟรีมะละกอฉ่ำ ๆ รอบเช้า 11.00 น. จำนวน 100 กล่อง รอบบ่าย 16.00 น. 100 กล่อง และแจกต้นกล้าตลอดทั้งวัน และยัง ชิมฟรี! สุรากลั่นและค็อกเทลยาวทั้งวัน
“งาน “ARDA AGRINEXT Thailand 2025” คือโลกเกษตรที่เต็มไปด้วยสีสันและความสร้างสรรค์ ที่ทุกคนไม่ควรพลาด ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้มาอัปเดทเทรนด์ความรู้ ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรของประเทศไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกร นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้นำนวัตกรรมจากงานวิจัยไปปรับใช้ได้ในพื้นที่จริง เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาชีพในระยะยาวต่อไป” ดร.วิชาญ กล่าวทิ้งท้าย