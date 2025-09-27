เหลือแค่เมตรเดียว พรุ่งนี้ปิดจ็อบ เทคอนกรีต อุดหลุมดินยุบก่อนฝนเท – ยันไม่น่าหวั่น สน.สามเสน เคลื่อนตัวหลักมิลฯ
สืบเนื่องกรณีเกิดเหตุ ผิวจราจรทรุดตัว บริเวณหน้าวชิรพยาบาล ถ.สามเสน เขตดุสิต ใกล้กับจุดก่อสร้างทางขึ้น-ลงที่ 4 สถานีวชิรพยาบาล (PP19) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เมื่อช่วงเวลา 07.45 น. วันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมานั้น
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 กันยายน ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หลุมยุบ เขตดุสิต บริเวณอาคารเพชรรัตน์ ชั้น1 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแถลงความคืบหน้าการกู้เหตุการณ์ดินทรุด วันที่ 4
นำโดย นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการเขตดุสิต ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมด้วย นายวัชรพล คงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงไฟใต้ และ นายจักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.วชิรพยาบาล
นายเทียนชัย ผอ.เขตดุสิต กล่าวว่า วันนี้เราประชุมกันหลายเรื่อง เพื่อรายงานติดตามความคืบหน้า และวางแผนสำหรับวันถัดไป โดยเมื่อวานนี้ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่แขวงวชิรพยาบาลและดุสิต แล้ว
“ปรากฏว่าอาคารพาณิชย์ยังขาดอีก 9 ห้อง ที่ยังไม่มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ในส่วนของห้องแบ่งเช่ายังขาดอีก 10 แห่ง”
นายเทียนชัยกล่าวต่อว่า เรื่องหน้างานที่คนสนใจมากที่สุด คือ ‘หลุมยุบตัว’ ที่ทำควบคู่การคืนผิวจราจร ช่วงนี้มีฝนตกค่อนข้างมาก เราจึงวางแผนร่วมกับ สำนักการระบายน้ำ เพื่อบล็อกท่อ วางกระสอบทรายกั้นน้ำ พร้อมใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก รวมถึงน้ำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ที่หย่อนลงไป มีอัตราการสูบ 0.25 ลบม./วินาที ซึ่งจะสูบน้ำออกทางหน้าโรงพยาบาล ไปลงที่บ่อถนนสวรรคโลก รวมถึงเตรียมรถสูบน้ำ สำรองอีก 1 คัน ซึ่งสามารถปรับลดระดับความสูงได้
“เมื่อวาน โรงพยาบาลเปิด OPD วันแรกเต็มรูปแบบ พบว่าจากผู้ป่วยที่นัดไว้ 2,000 กว่าคน มาตามนัดหมายราว 1,500 คน เป็นไปด้วยความราบรื่นดี ทางตำรวจก็มีการจัดจราจรเพิ่มเติม วันจันทร์นี้อาจจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ประมาณ 3,000 คน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน ทางตำรวจให้ความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี“ นายเทียนชัยกล่าว และว่า
ถนนสวรรคโลก ยังคงสัญจร 2 ทางเหมือนเดิม ทั้งผู้ป่วย หมอ และบุคลลทั่วไป จึงห้ามจอดโดยเด็ดขาดที่ถนนสวรรคโลก ส่วน ถนนสวนอ้อยซอยกลาฃ ห้ามจอดในชั่วโมงเร่งด่วน
นายเทียนชัยเผยว่า ในวันจันทร์ สน.สามเสน วางแผนเพิ่มเลนที่จะเลี่ยงรถขึ้นสะพานซังฮี้ เบี่ยงไปแยกการเรือน โดยเป็นเลนเลี้ยวขวา เข้าสวนอ้อยซอยกลาง ซึ่งจะมีการเพิ่มป้ายว่าให้เลี้ยวไปทางไหน
นายวัชรพล รองผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงไฟใต้ รายงานความคืบหน้า การฟื้นคืนสภาพผิวผนน โดยกล่าวว่า ต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้ มีการเทคอนกรีตกว่า 100 คิว รวมเกือบ 900 คิวแล้ว
เมื่อเช้าเราสำรวจส่วนสถานีและอุโมงค์ ซึ่งส่วนของดินนั้น สามารถหยุดน้ำไม่ให้ไหลเข้าอุโมงค์สถานีได้สำเร็จแล้ว ไม่มีน้ำไหลเข้าทั้งสองส่วน
“ปัจจุบัน ช่วงเที่ยงเราเทปูนอีกครั้งต่อจากเมื่อวาน ปล่อยให้คอนกรีตเซ็ตตัว เพิ่มได้อีกกว่า 100 คิวแล้ว รวมจนถึงตอนนี้ประมาณ 1,000 คิว โดยช่วงที่รอคอนกรีตเซ็ตตัว จะมีการเสริมแรง พ่นคอนกกรีตใต้ สน.สามเสน เพื่อป้องกันดินสไลด์“
”แผนงานพรุ่งนี้ จะมีการนำเครนขนาดใหญ่ นำอุปสรรคต่างๆ อาทิ ท่อประปา เสาไฟฟ้า เพื่อเคลียร์พื้นที่ด้านล่าง“ นายวัชรพลเผย
เมื่อถามต่อว่า บริเวณใต้ สน.สามเสน ที่พ่นคอนกรีตไม่ให้ดินไหลออกมาแล้วเอาทรายยัดเข้าไป ทำพร้อมกับถมถนนเลยหรือไม่?
นายวัชรพลเผยว่า ใช่ อยู่ในสเตปถัดไป หลังนำอุปสรรคที่กีดขวางออก จะมีการเทคอนกรีตอีกชั้น ถัดมาจะนำเครื่องจักรขนาดเล็ก นำทรายบดอัด มาเททับอีกเลเยอร์
เมื่อถามว่าไม่มีการรื้อตัว สน.สามเสน แต่เป็นการอัดให้เต็ม ใช่หรือไม่ ?
นายวัชรพลเผยว่า ในส่วน สน.สามเสนนั้น อยู่ระหว่างการประเมินโครงสร้าง แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร เพียงแต่ตอนนี้ต้องมุ่งเสริมความมั่นคงแข็งแรง เพื่อไม่ให้มีความเสียหายเพิ่มเติม
“ไม่ใช่แค่ตัวเสาเข็มต้นมุม ที่ขาดอยู่ ตอนนี้กำลังมีการอัดปูนซีเมนต์เพื่อเสริมความเข้มแข็งในเบื้องต้นเบื้องต้น ในส่วนของการซ่อมแซม จะตามมาทีหลัง” นายวัชรพลเผย
เมื่อถามต่อว่า ถ้าจบขั้นตอนที่ว่า สน.สามเสน และแฟลต ยังมีโอกาสเสี่ยงไหม?
นายวัชรพลเผยว่า เท่าที่สำรวจตลอดเวลานั้น อาจมีการเคลื่อนตัวเป็นระยะเกิดขึ้นได้ แต่ค่าที่ออกมาพบว่าเล็กน้อยมาก เป็นหลักมิลลิเมตรเท่านั้น
ถ้าถามว่าจะส่งผลระยะยาวทางวิศวกรรมหรือไม่นั้น ยังไม่ปรากฏนัยยะ ต้องมีการประเมินต่อไป
“ส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ เท่าที่ดูลักษณะกายภาพเบื้องต้น มีเพียงรอยร้าวที่เจอบนพื้น ไม่พบในเสา หรือคานต้นอื่น” นายวัชรพลเผย โดยระบุว่า ส่วนของเสาเข็มสาเหตุที่ล้ม มาจากดินสไลด์
เมื่อถามว่า หากมีฝนตกร้ายแรง ก่อนอัดดินเสร็จ จะอันตรายหรือไม่ ?
นายวัชรพลเผยว่า ตอนนี้เราก็พยายามทำทีละสเต็ป ปัจจุบันบดอัด อุดรอยรั่วด้านล่างแล้ว และเริ่มพ่นคอนกรีตเพื่อป้องกันดินสไลด์
“เพราะว่าถ้าฝนตกลงมาดินสไลด์ มีความเสียหายแน่นอน เราถึงพยายามเร่งในการป้องกันตรงนี้ ซึ่งเป้าหมายของเราเอง คือเร่งพื้นผิวจราจรทั้งหมดด้วย” นายวัชรพลกล่าว
เมื่อถามถึงบ้านเรือนประชาชนโดยรอบ ?
นายวัชรพลเผยด้วยว่า ยังไม่มีนัยยะการเคลื่อนตัวในฝั่งของทางโรงพยาบาล รวมทั้งแฟลตต่างๆ มีเพียงส่วน สน.สามเสน ที่เคลื่อนตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เท่ากับตอนนี้ทำงานแข่งกับเวลา?
นายวัชรพลกล่าวว่า เราเร่งคืนผิวจราจรทั้งหมดด้วย โดย 8 ต.ค. พื้นผิวจราจรจะกลับมาใช้ได้ ตามปกติ แต่ใต้ถุนส่วนจะยังคงมีการสร้างต่อไป ส่วนจุดอื่น จะมีการเกิดลักษณะแบบนี้อีกหรือไม่ นั้น ยังไม่ปรากฏ
เมื่อถามถึงการบล็อกน้ำใต้ สน.สามเสน มีการบล็อกน้ำ อย่างไรบ้าง?
นายวัชรพลเผยว่า ตอนนี้บล็อกน้ำเรียบร้อยหมดแล้ว ผิวดินก็มีการลงแซนด์แบ๊กทั้งหมด
”น้ำฝนที่เรากังวลตอนนี้ ตัวรอบของหลุมเรากันไว้หมดแล้ว ถ้าเกิดว่าฝนตกลงมา เราก็เพียงแต่ยอมให้น้ำลงแค่น้ำฝนเท่านั้นแล้วสูบออก ในส่วนของน้ำประปา ท่อระบายน้ำ รวมทั้งท่อน้ำทิ้งของโรงพยาบาลและตำรวจ ก็มีการบอกทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
“น้ำที่ยอมให้เข้าหลุมได้ มีเพียงน้ำฝนเท่านั้น ซี่งค้องหนักมากถึง 100 มล. จึงจะมีผลกระทบ” นายวัชรพลระบุ
เมื่อถามถึงระดับการเทคอนกรีต และความคืบหน้าหากวัดเป็นเมตร ?
นายวัชรพลเผยว่า การเทคอนกรีตที่เราต้องการคือระดับ 5 เมตร จากพื้นผิวอุโมงค์ ตอนนี้ 4 เมตรกว่าแล้ว เหลือเพียงการเทปูนอีก 2 ช็อตเท่านั้น (เหลืออีก1 เมตร)
“ถ้าตามแผนงาน ไม่มีเหตุฉุกเฉิน งานคอนกรีต จะจบภายในพรุ่งนี้”
“ระยะตอนนี้เราเน้นป้องกันดินสไลด์ก่อน สิ่งที่สำคัญจริงตอนนี้คือการไล่บดอัดมากกว่า โดยหลังคาอุโมงค์ชั้นบนสุด ลึกลงไป 11-15 เมตร เหลือ 10 เมตรเศษที่เป็นดินกับทราย ซึ่งจะอัดไปในใต้ถุน โดยต้องทำเป็นเลเยอร์พร้อมกันไปกับถนนอยู่แล้ว” นายวัชรพลเผย
เมื่อถามถึงการติดตั้งเครื่องกันสั่นไหว ในโรง พยาบาล?
นายวัชรพลเผยว่า ส่วนของโรงพยาบาล ไม่พบการเคลื่อนไหวที่มีนัยยะ เราตรวจวัดตลอดเวลา