มท.ภาค 2 นำทหารกล้าร้องเพลงชาติไทย บนยอดภูมะเขือ น้อมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทย
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 28 กันยายน ที่ยอดภูมะเขือ ประเทศไทย พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าทหารกล้าร่วมเชิญธงชาติ และร่วมร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
พร้อมทั้งเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทย ธงชาติไทยที่โบกสะบัด คือสัญลักษณ์แห่งเกียรติและศักดิ์ศรี ทหารไทยจะยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินนี้ด้วยชีวิต ไม่ให้สูญเสียแม้เพียงตารางนิ้ว