บก.จร.เข้ม หากพบจนท.ทำผิดระเบียบทุจริต สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที พ้นจากราชการได้

บก.จร.เข้ม กำชับเจ้าหน้าที่ หากพบผิดระเบียบ–ทุจริต สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ออกจากราชการได้
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 29 กันยายน ที่ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 2 กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผู้บังคับการตำรวจจราจร เป็นประธานการประชุมร่วมกับ พ.ต.อ.ฐิรวิทย์ บุษบัน, พ.ต.อ.จามร ทองพรรณ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร พร้อมด้วยผู้กำกับการในสังกัด อาทิ พ.ต.อ.เรวัฏ นูมหันต์ ผกก.1, พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศ ผกก.2, พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 ตลอดจนรองผู้กำกับการ และสารวัตรหัวหน้าจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดตรวจ กก.1, 2 และ 5 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
การประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นกระชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จราจร โดยเฉพาะการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรและตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความตระหนักในการทำงานอย่างสุจริต โปร่งใส และยึดถือระเบียบข้อบังคับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัด ไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ แต่รวมถึงผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ที่ต้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลลูกน้องในทุกจุดตรวจ
ทั้งนี้ หากปรากฏข้อมูลจากสื่อหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง หรือเข้าข่ายทุจริต จะมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน ซึ่งหากพบความผิดจริง อาจถึงขั้นให้ออกจากราชการ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดลำดับการปฏิบัติของหัวหน้าจุดตรวจและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เร่งยกท่อประปา–เสาไฟฟ้า เตรียมถมทรายพรุ่งนี้ วิศวกรยัน! อาคาร สน.สามเสน ยังปลอดภัย
- โดนแล้ว! สน.บางซื่อ ลุยจับ แก๊งเคาะกระจกชวนคนต่อภาษี-ตรวจสภาพรถ เขตจตุจักร
- เดือด! ขาใหญ่เมืองคอน ยิง ‘ผจก.หนุ่ม’ เจ็บ ฉุนเจอเบรกหิ้วเด็กต่ำ 18 เข้าผับ นทท.หนีตายวุ่น
- ดีเอสไอ ลุยทลายเว็บเถื่อนชื่อดัง ละเมิดลิขสิทธิ์ฉายหนัง ซีรีส์-ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก