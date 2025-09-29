เร่งยกท่อประปา–เสาไฟฟ้า เตรียมถมทรายพรุ่งนี้ วิศวกรยัน! อาคาร สน.สามเสน ยังปลอดภัย

เจ้าหน้าที่เร่งยกท่อประปา–เสาไฟฟ้า เตรียมถมทรายพรุ่งนี้ วิศวกรยัน! อาคาร สน.สามเสนยังปลอดภัย แต่กังวลการจราจร แนะประชาชนใช้รถสาธารณะ
เมื่อเวลา 18.30น. วันที่ 29 ก.ย ผศ.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และนายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการเขตดุสิต ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้เผยถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมหลุมยุบ โดยผศ.ธเนศระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเคลียร์วัสดุในพื้นที่ พร้อมตัดท่อประปาขนาดใหญ่ภายในหลุมให้เป็นชิ้นย่อย ๆ ก่อนจะใช้รถเครนขนาด 200 ตันยกขึ้นมา นอกจากนี้ยังเหลือเสาไฟฟ้าอีก 1 ท่อน ซึ่งจะดำเนินการยกออกให้เสร็จภายในเช้าวันพรุ่งนี้ จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการถมทรายตามแผนงานที่วางไว้
สำหรับอาคาร สน.สามเสน จะใช้วิธีถมทรายทีละชั้นเพื่อยกระดับ เมื่อถมได้ระดับใต้ฐานรากประมาณ 1-2 เมตร จะเสริมด้วยการกดเสาเข็มใหม่โดยใช้แม่แรงไฮดรอลิก เพื่อรับน้ำหนักอาคาร จากนั้นจึงตัดเสาเข็มเดิมที่ชำรุดออก โดยไม่ใช้วิธีทุบเพื่อหลีกเลี่ยงแรงสั่นสะเทือนต่ออาคาร ทั้งนี้ จากการติดตั้งเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวรอบอาคารยังไม่พบสัญญาณการเอียงหรือขยับตัวเพิ่มเติม ส่วนรอยแตกร้าวที่ตรวจพบตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุ ยังคงสภาพเดิมไม่ขยายเพิ่ม แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ด้านนายเทียนชัย ผู้อำนวยการเขตดุสิต ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ฝนที่ตกลงมาไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะมีการเตรียมเครื่องสูบน้ำของสำนักการระบายน้ำไว้แล้ว สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือการจราจร เนื่องจากในวันพรุ่งนี้โรงพยาบาลวชิรพยาบาลจะมีผู้ป่วยเข้ารับบริการกว่า 3,000-4,000 คน และยังเป็นวันแรกที่จะมีการใช้รถบรรทุกขนทรายเข้ามาในพื้นที่ จึงขอแนะนำให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดความแออัดและปัญหาจราจรติดขัด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยยังคงติดตามตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและพื้นที่โดยรอบอย่างใกล้ชิด ขณะที่ประชาชนผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลในวันพรุ่งนี้ ควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงการใช้รถส่วนตัว เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดจากการขนทรายเข้าถมหลุม