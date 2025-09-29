ตร.ภ.1 จัดสัมมนา ‘ทำงานอย่างมีความสุข’ มอบสิ่งของช่วยผู้พิการ บ้านรื่นสุข นครนายก

กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1 จัดสัมมนาอบรม “การทำงานอย่างมีความสุข” ควบคู่กิจกรรมเพื่อสังคม มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและจิตสำนึกสาธารณะ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2568
คณะข้าราชการตำรวจ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1 ได้เข้าร่วม การสัมมนาอบรมเชิงวิชาการในหัวข้อ “การทำงานอย่างมีความสุข” ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ
เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาทัศนคติในการทำงาน การเสริมสร้างสมดุลชีวิตและการทำงาน
ตลอดจนเทคนิคการจัดการความเครียดและสร้างความสุขภายในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขในการทำงาน
นอกจากการสัมมนาแล้ว คณะข้าราชการตำรวจยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรม มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการทางสายตาและผู้พิการซ้ำซ้อน ณ บ้านรื่นสุข จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของตำรวจภูธรภาค 1 ในการปฏิบัติภารกิจควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ตอกย้ำบทบาทของตำรวจในฐานะ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ที่ไม่เพียงรักษาความสงบเรียบร้อย แต่ยังมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม