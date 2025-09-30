ส.ตำรวจ จัดกิจกรรมหลักสูตร ‘วัคซีนชีวิตเพื่อสังคม’ ผู้บริหาร วชส.1 มอบถุงยังชีพ-ทุนการศึกษา

กิจกรรมเพื่อสังคม Life Vaccine for Social คณะนักศึกษา หลักสูตรวัคซีนชีวิต เพื่อสังคม สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วชส.1) ร่วมกับสมาคมตำรวจ
พล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจมอบหมายให้ พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง รองนายกสมาคมตำรวจ ประธานหลักสูตรฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ CSR กับคณะนักศึกษาหลักสูตรวัคชีนชีวิตเพื่อสังคม รุ่นที่ 1 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม) เป็นครั้งที่ 3 โดย คณะผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร “วัคซีนชีวิตเพื่อสังคม” นำโดย พล.ต.อ. สมพงษ์ พล.ต.ต.สุรศักดิ์ เลาหพิบูลกุล รองประธานหลักสูตร พลเรือเอกวรวุฒิ พฤษารุ่งเรือง ประธานรุ่น วชส.1 นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนิเวศน์ ประยูรเธียร นายเอนก จงเสถียร และนางจุรีภรณ์ เมฆินไกรราศ
พร้อมคณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร วัคชีนชีวิตเพื่อสังคม (วชส.1 ) ร่วมกับ สมาคมตำรวจโดย พล.ต.อ.วินัย บริษัท แอร์เอเชีย โดยคุณธรรศพล เบเลเว็ลด์ CEO และข้าวสารตราสิงห์โตทอง จำกัด โดยคุณธัญญา รุ่งชาญชัย ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR และศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ครั้งที่ 3 เพื่อสาธารณะประโยชน์ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) รุดเยี่ยมให้กำลังใจ บำรุงขวัญมอบถุงยังชีพ และ เครื่องตัดหญ้า ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วงตลอดกิจกรรม ระหว่าง วันที่ 26-29 กันยายน 2568 ทางคณะร่วมกันมอบอุปกรณ์การทำงานภาคสนามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และมอบถุงยังชีพบำรุงขวัญให้ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 ขอนแก่น 150 ชุด พร้อมรองเท้าสนาม คอมแบท 500 คู่ มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านยากจน อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาการกีฬา และทุนการศึกษา ห้องน้ำรวมให้นักเรียนโรงเรียน ตชด.ไปรษณีย์ไทย (อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี) ถุงยังชีพ รวม 100 ชุด เครื่องตัดหญ้าให้โรงเรียน ตชด. 1 ชุด
มอบถุงยังชีพและเงินบำรุงขวัญให้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อุทยานหินสามวาฬ ตชด.และ ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 150 ชุด และมอบถุงยังชีพบำรุงขวัญให้ตำรวจภูธรบุ่งคล้าและชาวบ้านยากจน 100 ชุด พร้อมเครื่องตัดหญ้า 1 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้เข้ารับการอบรมวัคซีนชีวิต เพื่อสังคม สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วชส.1) ทุกๆ ท่าน