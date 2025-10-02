ARDA AGRINEXT THAILAND 2025 ปิดฉากยิ่งใหญ่ หลังขน 100 ผลงานวิจัยพลิกอนาคตเกษตรไทย โชว์ใจกลางกรุงเทพ
งานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรมการเกษตรแห่งปี “ARDA AGRINEXT THAILAND 2025” ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แบบ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ ARDA จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน ที่อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด“นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ : พลิกโฉมการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืนและการแข่งขันในเวทีโลก”
ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการ ARDA เปิดเผยว่า ตลอด 4 วันของการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คน และมีผู้ติดตามผ่านช่องทางออนไลน์นับล้านครั้ง งานนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัย แต่ยังพิสูจน์ว่างานวิจัยไทยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้จริง โดยภายในงานมีตัวอย่างผลงานวิจัยเด่น อาทิ ปุ๋ยพลาสมาไนโตรเจน ที่ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ต้นทุนผักสลัดเหลือเพียงกิโลกรัมละ 7–10 บาท โดรนกำจัดศัตรูมะพร้าวและเทคโนโลยีฉีดพ่นใต้ใบ ที่ช่วยลดความเสียหายและเพิ่มกำไรเกษตรกรได้ถึง 20% รวมถึง การเลี้ยงแมลงโปรตีน BSF ทางเลือกใหม่ในการผลิตอาหารสัตว์ ลดต้นทุนกว่า 50% และสร้างรายได้ต่อเนื่องกว่า 4 ล้านบาทต่อปี ผลงานเหล่านี้สะท้อนว่า งานวิจัยเกษตรไม่เพียงตอบโจทย์เชิงวิชาการ แต่ยังต่อยอดสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์และชุมชนได้จริง
ดร.วิชาญกล่าวอีกว่า เมื่อประเมินภาพรวมผลงานวิจัยของ ARDA จำนวน 3,042 โครงการ พบว่าสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมแล้วกว่า 19,000 ล้านบาท ตอกย้ำให้เห็นว่าการลงทุนวิจัยของ ARDA นั้นเราไม่ได้หยุดอยู่ในห้องแล็บ แต่เราให้ความสำคัญกับการขยายผลสู่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเและเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกรไทยได้พร้อมรับมือกับการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมั่นใจ
“ARDA ขอขอบคุณเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และเกษตรกรทุกท่าน ที่ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ แน่นอนว่าความสำเร็จของงาน ARDA AGRINEXT THAILAND 2025 นอกจากจะสะท้อนศักยภาพงานวิจัยไทยที่พร้อมเชื่อมโยงสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และนโยบาย ยังเป็นพลังสำคัญที่ในการขับเคลื่อนเกษตรไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป” ดร.วิชาญ กล่าวทิ้งท้าย