คณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานที่ชลบุรี
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา นายสาลี่ สุขเกิด ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ที่โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในการนี้นางสาวบุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามกับคณะอนุกรรมการฯ ที่โรงพยาบาลชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
นายสาลี่กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดระบบดูแลสุขภาพและการวินิจฉัยโรคจากการทำงานของลูกจ้าง, การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากเกิดโรคหรืออุบัติเหตุ, การพัฒนาคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และเครือข่ายการรักษา, และการส่งเสริมการป้องกันและสุขภาพของแรงงานอย่างเป็นธรรม
สำหรับโครงการตรวจติดตามการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและโครงการคลินิกโรคจากการทำงานนี้มีการตรวจติดตามโดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณในปี 2568 ดำเนินการใน 5 ภาค ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม การติดตามนี้มุ่งหวังให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และเสริมสร้างระบบป้องกันและสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกจ้างที่อยู่ภายใต้กองทุนเงินทดแทน
นายสาลี่กล่าวอีกว่า ได้ร่วมประชุมกับคลินิกโรคจากการทำงานของโรงพยาบาลชลบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลการจัดบริการคลินิกโรคจากการทำงานดีเด่น ประเภทศูนย์เชี่ยวชาญโรคปอดจากการทำงานประจำปี 2568 พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัย ครั้งที่ 15/2568 และประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระดับพื้นที่ในภาคตะวันออก ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานจังหวัด คลินิกโรคจากการทำงานจำนวน 24 โรงพยาบาล โดยมีผู้แทนนำเสนอผลงาน ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ข่ายสมุทรปราการ โรงพยาบาลแม่ข่ายระยอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลระยอง ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 (ชลบุรี) และสถาบันราชประชาสมาสัย