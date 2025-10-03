นาทีชีวิต! อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก-พลทหาร เข้าช่วยปชช.หมดสติหยุดหายในร้านอาหาร

นาทีชีวิต! อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก-พลทหาร เข้าช่วยปชช.หมดสติ-หยุดหาย ในร้านอาหาร
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุขอความช่วยเหลือชักหมดสติบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง ภายในซอยตากสิน 21 สำเหร่ แขวงกรุงธนบุรี กทม. ทราบต่อมาเป็นบ้านของ พล.ท.ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
โดย พลทหารทัศนพงศ์ ธงชัย พลทหารเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบก ผู้เข้าไปให้การช่วยเหลือเล่าว่า ช่วงเกิดเหตุตนได้นำเอกสารทางราชการมาส่งให้อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ระหว่างนั้นแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้าน พล.ท.ภานุวิชญ์ ได้วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาขอความช่วยเหลือลูกค้า ว่ามีลูกค้าเป็นชายอายุ 55 ถึง 60 ปี ได้เกิดอาการช็อกหมดสติระหว่างนั่งกินก๋วยเตี๋ยว
ตนและพล.ท.ภานุวิชญ์ได้รีบออกไปให้การช่วยเหลือโดยในเบื้องต้นพบว่าผู้ป่วยหมดสติจึงได้ให้นอนหงาย ทาง พล.ท.ภานุวิชญ์ จึงได้ตรวจชีพจรพบว่าชีพจรหยุดเต้น จึงได้ทำการ CPR ปั๊มหัวใจ ก่อนเรียกรถพยาบาลเข้ามาให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลล่าสุดมีรายงานว่าผู้ป่วยอาการปลอดภัย