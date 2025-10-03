พายุฝนถล่มหนัก ซอยรามคำแหง 60 บ้านเรือน-รถยนต์เสียหายยับ ต้นไม้หักโค่นทับกว่า 10 คัน
จากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดพายุฝนตกหนัก ทำให้ซอยรามคำแหง 60 เกิดความเสียหาย บ้านเรือนประชาชนถูกต้นไม้ทับ รถพัง ข้าวของเสียหายเป็นจำนวนมาก และเสาไฟฟ้าหลายต้นล้มทับขวางถนน
ต่อมาเวลา 10.30 น. วันที่ 3 ตุลาคม ที่ซอยรามคำแหง 60 ทีมข่าวสดออนไลน์ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ พบซากต้นไม้หล่นล้มทับหน้าบ้านเรือนประชาชนหลายจุด อีกทั้งเสาไฟฟ้าหลายต้นได้ล้มขวางถนน ทำให้จราจรค่อนข้างที่จะติดขัด
สำหรับจุดที่ได้รับผลกระทบหนักจะเป็น อพาร์ทเม้นท์บิวตี้การ์เด้น ซอยรามคำแหง 60 แยก 6 เมื่อไปตรวจสอบพบว่า กันสาดปลิวโดนหม้อแปลงไฟฟ้าจึงเป็นต้นเหตุทำให้ต้นไม้หล่นล้มทับ พร้อมกระเทาะแผ่นปูนของอาคาร จนเป็นต้นเหตุทำให้วัตถุต่างๆ หล่นลงมาทับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของผู้พักอาศัยมากกว่า 10 คัน ซึ่งมีรถยนต์เสียหายหนักกว่า 5 คัน จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทั้งกระจกหน้าและหลังแตกร้าว และมีรอยยุบกว่าครึ่งคัน
โดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนะนำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป
ต่อมาเวลา 11.00 น. นายทรงพล (สงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี เจ้าของบ้านในซอยรามคำแหง 60 (สวนสน) แยก 8 กล่าวว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตี 5 ตนได้ยินเสียงฝนตกหนัก ลมพัดแรง และฟ้าร้องสนั่นกว่าปกติ จึงเปิดประตูออกมาดู แต่พบว่าไฟดับ มองไม่เห็นอะไร และด้วยความหวาดกลัวจึงรีบกลับเข้าไปในบ้าน
กระทั่งฟ้าเริ่มสว่าง จึงออกมาดูอีกครั้ง พบว่าต้นไม้ใหญ่ภายในบ้านหักโค่นพาดเกี่ยวเสาไฟฟ้าหน้าบ้านจนเสาล้มขวางถนน ขณะเดียวกันต้นไม้หลายต้นยังหักทับรั้วบ้านได้รับความเสียหาย และบ้านตรงข้ามก็ได้รับผลกระทบด้วย
นายทรงพลกล่าวอีกว่า ตนอาศัยอยู่บ้านหลังนี้มากว่า 20 ปี ไม่เคยพบเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อน ยอมรับว่าพายุครั้งนี้มีความรุนแรงมากจนทำให้ตกใจและทำอะไรไม่ถูก กระทั่งช่วงเช้าเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมแนะนำให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ และขณะนี้รอรับฟังมาตรการเยียวยาจากทางเขต
ขณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้เข้ามาช่วยตัดและยกต้นไม้ที่ล้มออกไปแล้วบางส่วน ทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบ้าง ซึ่งนายทรงพลเผยว่ารู้สึกเบาใจขึ้นเล็กน้อย เพราะอยู่บ้านคนเดียวและรับมือเหตุการณ์ใหญ่เช่นนี้ได้ยาก