นิติอพาร์ตเมนต์ เผยนาทีพายุถล่มรามคำแหง 60 ลูกบ้านทยอยแจ้งความรอการเยียวยาของเขต

นิติอพาร์ตเมนต์ เผยนาทีพายุถล่มรามคำแหง 60 เสียงฟ้าร้องดังสนั่น ลมแรง ต้นไม้ล้มทับรถพังเสียหาย ลูกบ้านทยอยแจ้งความรอการเยียวยาของเขต
จากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดพายุฝนตกหนักทำให้ซอยรามคำแหง 60 เกิดความเสียหาย บ้านเรือนประชาชนถูกต้นไม้ทับ รถพัง ข้าวของเสียหายเป็นจำนวนมาก และเสาไฟฟ้าหลายต้นล้มทับขวางถนน
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นางวัลยา (สงวนนามสกุล) อายุ 69 ปี นิติบุคคลอพาร์ตเมนต์ ซอยรามคำแหง 60 แยก 10 เปิดเผยว่า ตนพักอาศัยและทำหน้าที่นิติมาหลายปีแล้ว ในวันเกิดเหตุได้ยินเสียงฟ้าร้องดังสนั่น ก่อนฝนตกหนักและลมพัดแรงจนข้าวของกระจัดกระจาย ภายในตัวอาคารไม่ได้รับความเสียหายมากนัก มีเพียงฝ้าดาดฟ้าที่ปลิวไปโดนบ้านฝั่งตรงข้าม
อย่างไรก็ตาม ส่วนที่เสียหายหนักคือบริเวณหน้าอาคาร โดยเฉพาะลานจอดรถ ซึ่งกันสาดหล่นลงมาเศษปูนและวัสดุต่าง ๆ กระจาย รวมถึงต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับรถลูกบ้านจนเสียหายจำนวนมาก ถือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอ โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ หากเป็นช่วงกลางวันคงเกิดความสูญเสียมากกว่านี้ ทั้งนี้ได้แนะนำให้ลูกบ้านไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ และรอมาตรการเยียวยาจากทางเขต
ด้าน นายโทม (สงวนนามสกุล) อายุ 61 ปี ผู้อาศัยในอาคาร กล่าวว่า รถยนต์ของตนถูกต้นไม้ล้มทับพังเสียหาย ขณะจอดอยู่ประจำที่ลาน เนื่องจากตนไม่ค่อยได้นำออกไปใช้งาน ตอนเกิดเหตุเป็นช่วงที่กำลังเตรียมเปิดร้านขายของใกล้อาคาร แต่เมื่อฝนตกหนักและลมแรง พร้อมกับฟ้าร้องดังสนั่น จึงตัดสินใจกลับเข้าห้องเพื่อหลบฝน กระทั่งฝนซาและฟ้าสว่าง จึงออกมาดูพบว่ารถถูกต้นไม้ทับเสียหายยับ ตอนนั้นรู้สึกตกใจและทำอะไรไม่ถูก เพราะประกันภัยที่ทำไว้เป็นแบบอุบัติเหตุทั่วไปไม่ครอบคลุมกรณีนี้
จึงต้องจอดรถทิ้งไว้ก่อน พร้อมทั้งเตรียมไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน และประสานงานกับเขตเพื่อหาทางออกและมาตรการเยียวยา เหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงมาก แต่โชคดีที่ตนไม่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุ หากไม่กลับเข้าห้องเพื่อหลบฝน อาจได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางนิติคอนโดและลูกบ้านที่ได้รับความเสียหายก็ทยอยไปแจ้งความกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรอฟังมาตรการการเยียวยาของเขตพื้นที่ว่าจะดำเนินการต่ออย่างไร แต่ก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
