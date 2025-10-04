กรมทรัพย์สินทางปัญญา คัด 7 GI ตัวท็อป บุกงาน Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ สื่อออนไลน์เส้นทางเศรษฐี นำสินค้า GI เข้าร่วมงานเทศกาลอาหาร Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” พร้อมเชิญชวนสายกิน ชิม ช้อป มาลิ้มลองพิสูจน์ความอร่อยของ 7 สินค้า GI จากเหนือจรดใต้ ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2568 เวลา 12.00 – 21.00 น. ณ มิวเซียมสยาม
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ถือเป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยปัจจุบันมีสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจำนวน
239 รายการ จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในปี 2568 สูงกว่า 82,000 ล้านบาท สินค้า GI จึงมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรในท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะสินค้า GI ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีจำนวนมากถึง 198 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของสินค้า GI ทั้งหมด
นางอรมน กล่าวว่า เพื่อเป็นการเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า GI
ตามแนวนโยบาย Quick Big Win ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางศุภจี สุธรรมพันธุ์) กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาจึงวางแนวทางบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันต่อยอด
สร้างมูลค่าและขยายโอกาสทางการค้าให้กับสินค้า GI ไทย โดยเปิดตัวกิจกรรมแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569ในงาน Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสื่อออนไลน์ “เส้นทางเศรษฐี” ที่ต้องการส่งเสริมอาชีพของ SMEs ไทย จึงร่วมนำสินค้า GI ไทย 7 รายการ มาจัดจำหน่ายในงานนี้
โดยการจัดงาน Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” ถือเป็นมหกรรมอาหารที่รวบรวมร้านอาหารอร่อยระดับตำนาน อาหารไทยโบราณหาทานยาก อาหารนานาชาติเลิศรส ขนมหวานสูตรต้นตำรับสุดคลาสสิก
เมนูสร้างสรรค์ร่วมสมัยจากเชฟชื่อดัง และสุดยอดสินค้า GI จากจังหวัดต่างๆ มารวมไว้ในงานเดียว ทั้งหมูย่าง
เมืองตรัง ขนมหม้อแกงเมืองเพชร (เพชรบุรี) ปลาทูแม่กลอง (สมุทรสงคราม) ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม
มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว (สมุทรสาคร) ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน และข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เพื่อให้นักชิม นักช้อป ได้สัมผัสคุณภาพความอร่อยของสินค้า GI ไทย นอกจากนี้ ภายในงานยังเป็นการรวมตัวกันของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหารชื่อดัง อาทิ เฮียจก โต๊ะเดียว เชฟอาหารจีนระดับตำนาน เชฟเบลล์ แชมป์รายการ The Restaurant War Thailand ซีซั่น 2 เชฟแมน ผู้ก่อตั้งร้าน Chef Man และผู้แข่งขันรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ฯลฯ ที่จะมาร่วมพิสูจน์ความอร่อยของอาหารเมนูต่างๆ พร้อมด้วยกิจกรรมเสวนาและ Workshop สนุกๆ อีกมากมาย ในโอกาสนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมสนับสนุนเกษตรกร ผู้ประกอบการ GI รวมถึงร้านค้าต่างๆ ได้ตลอด 3 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2568 นี้ ที่มิวเซียมสยาม
นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า การสนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้า GI ในลักษณะดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กรมฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยสร้างรายได้และโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง และมักได้รับผลตอบรับที่น่าประทับใจจากผู้ร่วมงาน อาทิ งาน Thailand Coffee Fest and Rice Fest งาน Thaifex – Anuga Asia งานแจ๋วแซ่บเฟ่อร์ เป็นต้น ซึ่งกรมฯ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรทุกแห่งที่มองเห็นความสำคัญของสินค้า GI ไทย และร่วมสนับสนุนโอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ นอกจากการขยายช่องทางการตลาดสินค้า GI แล้ว กรมฯ ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI ให้กับสินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ควบคู่ไปกับการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบท้องถิ่นให้มีความพร้อมทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า GI และขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเกษตรกรหรือชุมชนท้องถิ่น
ในจังหวัดใดที่มีสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ และสนใจนำสินค้าเข้าสู่ระบบการคุ้มครอง GI
