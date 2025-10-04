กองทัพภาค2 แจง เขมรยังละเมิดข้อตกลง บินโดรนข้ามมาฝั่งไทย ในหลายพื้นที่ กว่า 71 ลำ
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2568 สถานการณ์โดยรวม กองทัพภาคที่ 2 ได้เชิญ คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team: IOT) นำโดยผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย ประจำประเทศไทย รับฟังการบรรยายสรุป ณ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
หลังจากนั้นนำ คณะสำรวจพื้นที่ช่องบก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชา ตามบันทึกข้อตกลงจากผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา เมื่อ 7 ส.ค.68 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
โดยมี พล.ต.สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้นำคณะฝ่ายไทย มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่ช่องอานม้า 6 ลำ, พื้นที่ภูมะเขือ-ปราสาทพระวิหาร 6 ลำ, พื้นที่ปราสาทตาควาย 50 ลำ พื้นที่ช่องกร่าง 5 ลำ และพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม 4 ลำ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทย จัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจ ตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลข่าวสาร ที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูล จากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา