วันสุดท้าย ‘อร่อยเอาเรื่อง’ อิ่มฟินร้านเด็ด บ่ายชวนวาร์ป เสวนารสแซ่บ ‘ทุนเปลี่ยนรสชาติ’
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน “Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง” เทศกาลอาหารที่ดีที่สุด ชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น. ซึ่งวันนี้เป็นการจัดงานวันสุดท้าย
เวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ เข้ามาจับจ่ายซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และของฝากกันอย่างเนืองแน่น นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้คนจำนวนมากเริ่ม จับจองพื้นที่ เพื่อเตรียมเข้าร่วมฟัง ‘ล้อมวงเล่า’ และกิจกรรม Workshop ซึ่งเป็นไฮไลต์ในช่วงบ่ายของงาน
นอกจากความหลากหลายที่เพิ่มขึ้น ภายในงานยังได้ คัดสรร ร้านอาหาร ชื่อดัง กว่า 50 ร้าน มาให้ประชาชนได้ ลิ้มลองอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น ร้านเด็ดที่กำลังเป็นกระแสบนโซเชียล ร้านในตำนานที่ ไม่เคยเผยโฉมนอกสถานที่ หรือร้านที่ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ พร้อมใจกันมาจัดเต็ม ในงานเดียว
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีดังนี้
เวลา 13.00-15.30 น. Workshop “สมูทตี้ 101 : จากแก้วสู่แบรนด์”
คลาสนี้สอนตั้งแต่แนวคิดการทำโปรดักต์ การเลือกวัตถุดิบ อย่างผลไม้และส่วนผสมจนสามารถทำสมูทตี้ทานเองได้ รวมทั้งแบ่งกลุ่มทดลองทำสมูทตี้ และให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ชิมกันสดๆ ในคลาส
วิทยากรโดย ซันนี่-นายวีรสรณ์ ลิ้มเจริญ, ไอซ์-นายจักรภัทร มุ่งจิตภิญโญ และคิม-นายพงศ์กฤติ ลือกาญจนวนิช เจ้าของแบรนด์ WOOPS Smoothie
เวลา 13.00-15.30 น. ล้อมวงเล่า หัวข้อ เมื่อ “ทุน” เปลี่ยน “รสชาติ”
สำรับกลายเป็น “อาหารจานเดียว” เมื่อยุคห้างและไลฟ์สไตล์เมืองเฟื่องฟู จากสเต๊กหมู พอร์คชอป ถึงสปาเกตตีผัด ร่วมฟังเรื่องราวของกุ๊กช็อปที่กลายเป็นรากวัฒนธรรมการกินของไทยยุคใหม่ไปด้วยกัน วิทยากรโดย อ.อาสา คำภา, นายสมชาย แซ่จิว
เวลา 16.00-17.00 น. รสชาติที่จับต้องได้ : สาธิตเมนูประจำวัน
พาไปชมการปรุงเมนู และชิมเมนู ข้าวผัดผงกะหรี่กุ้ง อาหารสร้างสรรค์ร่วมสมัย โดย เฮียจก โต๊ะเดียว เจ้าของร้านจกโต๊ะเดียว ตำนานร้านอาหารทะเลแห่งเยาวราช
เวลา 17.00-18.00 น. Talks & Taste Stage “จาก Chef’s Table สู่ตัวท็อปสตรีตฟู้ดไวรัล”
พาไปฟังเรื่องราวของร้านสุกี้พรศิริ ร้านเจ้าดังติดท็อปย่านอารีย์ กับเส้นทางการสร้างสตรีตฟู้ดให้ดังระดับไวรัล ตั้งแต่ก้าวแรกของการเปิดร้านเล็กๆ
วิทยากรโดย เชฟอั้ม-พีชญา สุขวิบูลย์ เจ้าของร้าน สุกี้พรศิริ
ดำเนินรายการโดย คุณเชอร์รี่-มณีเนตร วรชนะนันท์ พอดแคสเตอร์รายการ Bon Appétit ธุรกิจรอบครัว
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะมีอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่ขาดไม่ได้ ในทุกช่วงเย็นของทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.30-20.30 น. เตรียมพบกับวงดนตรีสด By Fingy Sticky Picky Band ที่จะมาสร้างบรรยากาศสุดชิล ด้วยเพลงเพราะหลากหลายแนว ทั้งเพลงป๊อปฟังสบาย สลับเพลงสากลคุ้นหู ไปจนถึงเพลงไทยที่ร้องตามกันได้ทั้งงาน ให้ทุกคนได้นั่งฟัง ณ ลานสนามหญ้า
และทั้งหมดนี้ คือความสนุกครบรสของเทศกาลอาหาร Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” ที่เส้นทางเศรษฐี และสื่อเครือมติชน ร่วมกับผู้สนับสนุนใจดี และพาร์ตเนอร์มากมาย จัดขึ้นด้วยความตั้งใจ เพื่อเชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์กินดื่มตลอด 3 วันเต็ม ณ มิวเซียมสยาม ตั้งแต่ 12.00-21.00 น.