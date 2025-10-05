อดีตผู้ประกาศดัง แจม ‘อร่อยเอาเรื่อง‘ หนุนจัดอีก แนะรอบหน้าขยายจุกๆ 1 สัปดาห์
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน ”Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง“ เทศกาลอาหารที่ดีที่สุด ชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น. ซึ่งวันนี้เป็นการจัดงานวันสุดท้าย
เวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ เข้ามาจับจ่ายซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และของฝากกันอย่างเนืองแน่น นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้คนจำนวนมากเริ่ม จับจองพื้นที่ เพื่อเตรียมเข้าร่วมฟัง ‘ล้อมวงเล่า’ และกิจกรรม Workshop ซึ่งเป็นไฮไลต์ในช่วงบ่ายของงาน
นอกจากความหลากหลายที่เพิ่มขึ้น ภายในงานยังได้ คัดสรร ร้านอาหาร ชื่อดัง กว่า 50 ร้าน มาให้ประชาชนได้ ลิ้มลองอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น ร้านเด็ดที่กำลังเป็นกระแสบนโซเชียล ร้านในตำนานที่ ไม่เคยเผยโฉมนอกสถานที่ หรือร้านที่ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ พร้อมใจกันมาจัดเต็ม ในงานเดียว
นางพรพิมล พงษ์ปิยานุรัตน์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมเทศกาลกล่าวว่า ตนและบุตรสาวทราบข่าวการจัดงานจากการได้ดูวิดีโอรีวิวงาน “อร่อยเอาเรื่อง” จากช่องทาง YouTube เมื่อเห็นว่าอาหารภายในงานมีความน่าสนใจ บุตรสาวจึงเชิญชวนตนและ นางสาวศุภรัตน์ นาคบุญนำ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเข้าร่วมงานในวันสุดท้าย
นางพรพิมลกล่าวว่า แม้จะมาวันสุดท้าย แต่บรรยากาศภายในงานที่เป็นกันเอง และรสชาติอาหารที่อร่อยถูกปากทำให้ตนรู้สึกประทับใจมากจนไม่อยากให้งานจบลง
ด้าน นางสาวศุภรัตน์ กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลอาหารเพียง 3 วัน ถือว่าค่อนข้างสั้น เพราะกว่าประชาชนจะทราบข่าวและตัดสินใจมาร่วมงาน มักต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวพอสมควร จึงอยากขอให้ทางผู้จัดงานเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานใหม่เป็นการจัดงานรายสัปดาห์ หรือเพิ่มระยะเวลาในการจัดงานให้มากขึ้นกว่าเดิม
“ถ้าขยายเวลาได้จะดีมาก ทางพ่อค้าแม่ค้าจะได้มีรายได้มากขึ้น ให้สมกับที่อุตส่าห์ตั้งใจนำของอร่อย มีคุณภาพมาขาย” นางพรพิมล และนางสาวศุภรัตน์ ร่วมกันกล่าว
นอกจากนี้ นางสาวศุภรัตน์ กล่าวด้วยว่า น้ำช่อดอกมะพร้าวหอมหวานมาก ขนมจีบก็อร่อยเต็มคำ ส่วนคั่วไก่ก็หอมอร่อยสมราคา เรียกได้ว่าอาหารในงานอร่อยหมดทุกอย่าง ใครมางานนี้ไม่ควรพลาด
