เหนือหางเสือคือธงชาติ! ‘การบินไทย’ ภูมิใจ ‘โลคอลฮีโร่’ เป็น ‘ลมใต้ปีก’ หนุนผู้ประกอบการไทย ปลื้ม อร่อยเอาเรื่องบูธคึกคัก
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน ”Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง“ เทศกาลอาหารที่ดีที่สุด ชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น. ซึ่งวันนี้เป็นการจัดงานวันสุดท้าย
เวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ เข้ามาจับจ่ายซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และของฝากกันอย่างเนืองแน่น นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้คนจำนวนมากเริ่ม จับจองพื้นที่ เพื่อเตรียมเข้าร่วมฟัง ‘ล้อมวงเล่า’ และกิจกรรม Workshop ซึ่งเป็นไฮไลต์ในช่วงบ่ายของงาน
นอกจากความหลากหลายที่เพิ่มขึ้น ภายในงานยังได้ คัดสรร ร้านอาหาร ชื่อดัง กว่า 50 ร้าน มาให้ประชาชนได้ ลิ้มลองอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น ร้านเด็ดที่กำลังเป็นกระแสบนโซเชียล ร้านในตำนานที่ ไม่เคยเผยโฉมนอกสถานที่ หรือร้านที่ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ พร้อมใจกันมาจัดเต็ม ในงานเดียว
หนึ่งในผูัร่วมงานคนสำคัญ นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บรรยากาศงาน “Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง” สนุกคึกคักมาก ความน่าสนใจมีคนมาเดินเยอะมาก ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา การบินไทยก็ได้มีโอกาสมาเปิดบูธ รู้สึกแฮปปี้เป็นอย่างยิ่ง ปลื้มใจ และรู้สึกงานนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในครั้งนี้ การบินไทย ถือเป็นโอกาส ยกเตาทอดปาท่องโก๋มาทอดสดๆ เลย ขนมไหว้พระจันทร์ น้ำเต้าหู้ปั่น ซึ่งถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของการบินไทยเองด้วย และทุกคนชื่นชอบปาท่องโก๋ สังขยามันม่วง ซึ่งขายดีมาก
“การบินไทยได้เชิญพาร์ทเนอร์ของเรา อาทิ ผัดไทยทิพสมัย ผัดไทยประตูผี ซึ่งเราให้บริการบนเครื่องบิน ช็อกโกแลตกาลเวลา ที่ขาดไม่ได้ก็คือ ซิลพิน ผู้ชำนาญด้านกลิ่น การทำน้ำเชื่อม ทั้ง 3 พาร์ทเนอร์ก็มาร่วมงานในครั้งนี้กับเรา
วิธีคิดของการบินไทย คือ เรามีร่มใหญ่ทางความคิดว่า อะไรที่ทานได้แล้วเป็นของไทย ต้องใช้คำว่า ‘Good Taste for a Good Cause’ เป็นโครงการที่มุ่งสร้างสรรค์ความเป็นเลิศด้านอาหารบนเครื่องบิน ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน เราคิดว่าการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ จะต้องเป็นลมใต้ปีกให้ผู้ประกอบการ นำความอร่อยไปสู่ทั่วโลก“” นายกิตติพงษ์กล่าว
นายกิตติพงษ์ กล่าวว่า ยกตัวอย่าง ผัดไทยประตูผี เป็น Streets to Sky นำอาหารยอดนิยมของไทยขึ้นฟ้า เป็นโอกาสที่การบินไทยอยากให้โอกาส Local Hero ของเรา นำความอร่อยที่คนไทยรู้จักดีไปสู่ทั่วโลก และผลตอบรับดีมาก ผู้โดยสารชื่นชมเช่นเดียวกัน
นายกิตติพงษ์ กล่าวถึง การผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยว่า บนลำเครื่องบินของการบินไทย จุดสูงสุดของเครื่องบินคือ ’หางเสือ‘ และจุดสูงสุดของหางเสือ คือ ’ธงชาติไทย‘ ดังนั้นการบินไทย บินไปๆ ไหนๆ ก็คือการนำพาความเป็นไทย นำธงไทยไปสู่ทั่วโลก
”ดังนั้นเรายินดี และอยากมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็นไทย นำสิ่งที่น่าสนใจนอกจากผ้าไหมไทยที่แอร์โฮสเตสการบินไทยได้สวมใส่ เป็นความสวยงามที่ทั่วโลกพูดถึง เรามองว่าอาหารคือภาษาสากล และอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก เราก็น่าจะเป็นโชว์รูมสำคัญในการปล่อยของ นำอาหารไทยไปกับการบินไทย น่าจะน่าสนใจที่สุด เป็นการช่วยส่งเสริมวัตถุดิบไทยให้ทั่วโลกรับทราบ“ นายกิตติพงษ์กล่าว
นายกิตติพงษ์ กล่าวต่อว่า งานในครั้งนี้มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะชื่องาน ‘อร่อยเอาเรื่อง‘ น่ารักมาก เด็กๆ เราจะคุ้นกับเขาว่า ‘อ่านเอาเรื่อง’ ตอนนี้เจอคำว่า ’อร่อยเอาเรื่อง’ ไม่มาไม่ได้
เรื่องสถานที่ก็น่ารัก จัดสถานที่ประวัติศาสตร์ มิวเซียมสยาม บรรยากาศน่ารักของอร่อย เย็นๆ มีดนตรีให้ฟังด้วย all gen enjoy
นายกิตติพงษ์ ทิ้งท้ายว่า อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานซึ่งยังเหลืออีกหลายชั่วโมง มีของอร่อยมากมาย มาแวะบูธการบินไทย ชิมปาท่องโก๋ ช็อกโกแลต ผัดไทย ค็อกเทลแบบไม่มีแอลกอฮอล์ อยากเชิญชวนทุกคนร่วมงาน
ทั้งหมดนี้ คือความสนุกครบรสของเทศกาลอาหาร Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” ที่เส้นทางเศรษฐี และสื่อเครือมติชน ร่วมกับผู้สนับสนุนใจดี และพาร์ตเนอร์มากมาย จัดขึ้นด้วยความตั้งใจ เพื่อเชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์กินดื่มตลอด 3 วันเต็ม ณ มิวเซียมสยาม ตั้งแต่ 12.00-21.00 น.