ในประเทศ

เจ้าของสิงโตยอมจ่ายค่าเลี้ยงดู รับสิงโตหลุดขณะเอาไปผูกไว้ ตรงเสาเหล็กข้างบ้านเพื่อซ่อมกรง

เจ้าของสิงโตยอมจ่ายค่าเลี้ยงดู ระหว่างเอาไปเลี้ยงบึงฉวาก รับสิงโตหลุดขณะเอาไปผูกไว้ตรงเสาเหล็กข้างบ้านเพื่อซ่อมกรง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชสรุปเหตุการณ์และข้อเท็จจริง กรณีสิงโตกัดเด็กที่ลงในสื่อโซเชียล ว่า วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 08:30 น. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ณ บ้านเลขที่ 140/2 หมู่ที่ 8 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ​เจ้าของสิงโต ชื่อนายปริญญา ภาคภูมิ อายุ 32 ปี ​เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนวันที่ 4 ต.ค. 68 เวลา 20:00 น. โดย​นายปริญญาฯ นำสิงโตออกมาผูกไว้ที่เสาเหล็กข้างบ้านเพื่อซ่อมแซมกรง ​สิงโตได้หลุดออกไปทำร้ายประชาชนในบริเวณถนนหน้าบ้าน มี​ผู้บาดเจ็บ 2 ราย: 1.​เด็กชายอาทิตย์ เนืองนุ้ย (11 ปี) บาดเจ็บรอยเล็บบริเวณหน้าอก และบาดแผลจากการถูกกัดที่สะโพก 2.​นายสราวุธ โตแก้ว (43 ปี) บาดเจ็บที่ขาซ้าย​ผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์และโรงพยาบาลสินแพทย์ ​

​ผลการ​ตรวจสอบสิงโต เป็นสิงโตเพศเมีย 1 ตัว อายุประมาณ 1 ปี 2 เดือน มีการฝัง ไมโครชิป (900115004392995) ตรงตามใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม ​ความไม่แข็งแรงของกรง เจ้าหน้าที่เคยตรวจสอบสถานที่ครอบครองเมื่อ 23 ก.ย. 68 และพบว่า กรงเลี้ยงยังไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ จึงสั่งให้นายปริญญาฯ ปรับปรุงแก้ไขภายใน 30 วัน และ​เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากสถานที่ครอบครองยังไม่แข็งแรงพอ ​คณะเจ้าหน้าที่พิจารณา เคลื่อนย้ายสิงโต ไปดูแลที่ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี ​นายปริญญาฯ ให้ความยินยอม และยินยอมจ่ายค่าเลี้ยงดู, ค่าขนส่ง, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

​เจ้าหน้าที่เห็นว่าการที่นายปริญญาฯ ปล่อยให้สิงโตหลุดออกมาทำร้ายประชาชน เป็น​ความผิดตามกฎหมาย ​พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าควบคุม หรือกระทำการใด ๆ ให้สัตว์ป่าพ้นจากการดูแล (มีบทลงโทษตามมาตรา 91) ​ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 ปล่อยปละละเลยให้สัตว์ดุร้ายเที่ยวไปโดยลำพังในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์​มอบหมายให้ นายประวุธ เปรมปรีดิ์ นำบันทึกแจ้งความดำเนินคดีกับนายปริญญา ภาคภูมิ และดำเนินการ อายัดสิงโต และเคลื่อนยย้ายนำไปดูแลที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก

ADVERTISMENT

 