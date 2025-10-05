เจ้าของสิงโตยอมจ่ายค่าเลี้ยงดู รับสิงโตหลุดขณะเอาไปผูกไว้ ตรงเสาเหล็กข้างบ้านเพื่อซ่อมกรง

เจ้าของสิงโตยอมจ่ายค่าเลี้ยงดู ระหว่างเอาไปเลี้ยงบึงฉวาก รับสิงโตหลุดขณะเอาไปผูกไว้ตรงเสาเหล็กข้างบ้านเพื่อซ่อมกรง
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชสรุปเหตุการณ์และข้อเท็จจริง กรณีสิงโตกัดเด็กที่ลงในสื่อโซเชียล ว่า วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 08:30 น. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ณ บ้านเลขที่ 140/2 หมู่ที่ 8 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เจ้าของสิงโต ชื่อนายปริญญา ภาคภูมิ อายุ 32 ปี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนวันที่ 4 ต.ค. 68 เวลา 20:00 น. โดยนายปริญญาฯ นำสิงโตออกมาผูกไว้ที่เสาเหล็กข้างบ้านเพื่อซ่อมแซมกรง สิงโตได้หลุดออกไปทำร้ายประชาชนในบริเวณถนนหน้าบ้าน มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย: 1.เด็กชายอาทิตย์ เนืองนุ้ย (11 ปี) บาดเจ็บรอยเล็บบริเวณหน้าอก และบาดแผลจากการถูกกัดที่สะโพก 2.นายสราวุธ โตแก้ว (43 ปี) บาดเจ็บที่ขาซ้ายผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์และโรงพยาบาลสินแพทย์
ผลการตรวจสอบสิงโต เป็นสิงโตเพศเมีย 1 ตัว อายุประมาณ 1 ปี 2 เดือน มีการฝัง ไมโครชิป (900115004392995) ตรงตามใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม ความไม่แข็งแรงของกรง เจ้าหน้าที่เคยตรวจสอบสถานที่ครอบครองเมื่อ 23 ก.ย. 68 และพบว่า กรงเลี้ยงยังไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ จึงสั่งให้นายปริญญาฯ ปรับปรุงแก้ไขภายใน 30 วัน และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากสถานที่ครอบครองยังไม่แข็งแรงพอ คณะเจ้าหน้าที่พิจารณา เคลื่อนย้ายสิงโต ไปดูแลที่ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี นายปริญญาฯ ให้ความยินยอม และยินยอมจ่ายค่าเลี้ยงดู, ค่าขนส่ง, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่เห็นว่าการที่นายปริญญาฯ ปล่อยให้สิงโตหลุดออกมาทำร้ายประชาชน เป็นความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าควบคุม หรือกระทำการใด ๆ ให้สัตว์ป่าพ้นจากการดูแล (มีบทลงโทษตามมาตรา 91) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 ปล่อยปละละเลยให้สัตว์ดุร้ายเที่ยวไปโดยลำพังในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์มอบหมายให้ นายประวุธ เปรมปรีดิ์ นำบันทึกแจ้งความดำเนินคดีกับนายปริญญา ภาคภูมิ และดำเนินการ อายัดสิงโต และเคลื่อนยย้ายนำไปดูแลที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก