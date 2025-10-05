พ่อค้าปลาทูโป๊ะ แม่กลอง ยิ้ม #อร่อยเอาเรื่อง ขายดี จัดอีกก็มาอีก หวังเจนใหม่ลิ้มลองของดีพื้นถิ่น
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน ”Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง“ เทศกาลอาหารที่ดีที่สุด ชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น. ซึ่งวันนี้เป็นการจัดงานวันสุดท้าย
เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ เข้ามาจับจ่ายซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และของฝากกันอย่างเนืองแน่น นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้คนจำนวนมากเริ่ม จับจองพื้นที่ เพื่อเตรียมเข้าร่วมฟัง ‘ล้อมวงเล่า’ และกิจกรรม Workshop ซึ่งเป็นไฮไลต์ในช่วงบ่ายของงาน
นายไพโรจน์ อินอนันต์ เจ้าของร้านเติ้ล & ตั้ม ปลาทูโป๊ะ แม่กลอง หนึ่งในผู้ประกอบการ กล่าวว่าการมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ทาง GI กรมทรัพย์สินทางปัญญาเชิญให้มาร่วมงานในฐานะร้านค้าประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีสินค้าหลักเป็นปลาทูนึ่ง และปลาทูซาเตี๊ยะซึ่งเป็นของดีจากอ่าว ‘แม่กลอง’
แม้สินค้าของทางร้านจะไม่ใช่สินค้าพร้อมทานที่ถูกใจวัยรุ่น แต่คุณภาพของปลาทูสดจากกลุ่มประมงพื้นบ้านกลับดึงดูดกลุ่มแม่บ้านให้เข้ามาจับจ่ายซื้อปลาทูเป็นจำนวนมาก และสร้างรายได้ให้กับตนไม่น้อยเลยทีเดียว
”ทาง GI ดูแลดีมาก มักจะมาถามถึงสถานการณ์ของร้าน และส่งคนมาช่วยดูแลความสะดวกหน้าร้านอยู่ตลอด ทำงานได้ดีมากจริงๆ “ นายไพโรจน์ กล่าว
นายไพโรจน์กล่าวต่อว่า การจัดงาน ‘อร่อยเอาเรื่อง’ ถือว่ามีการบริหารจัดการที่ดี ถ้ามีการจัดงานอีกครั้ง จะเตรียมตัวให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องอาหาร จะเตรียมอาหารพร้อมทานไว้ให้มาก จะได้มีลูกค้าวัยรุ่นเข้ามาซื้อเยอะๆ” นายไพโรจน์ กล่าว
ทั้งหมดนี้ คือความสนุกครบรสของเทศกาลอาหาร Food Carnival "อร่อยเอาเรื่อง" ที่เส้นทางเศรษฐี และสื่อเครือมติชน ร่วมกับผู้สนับสนุนใจดี และพาร์ตเนอร์มากมาย จัดขึ้นด้วยความตั้งใจ เพื่อเชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์กินดื่มตลอด 3 วันเต็ม ณ มิวเซียมสยาม ตั้งแต่ 12.00-21.00 น. โดยวันนี้เป็นวันสุดท้าย