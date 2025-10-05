นัก ปวศ. ชี้ยุคใหม่ ความอร่อยคู่ ‘คอนเทนต์’ อวยยศ เครือมติชน เฟ้นร้านจัด Food Carnival ปังมาก
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน ”Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง“ เทศกาลอาหารที่ดีที่สุด ชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น. ซึ่งวันนี้เป็นการจัดงานวันสุดท้าย
เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ เข้ามาจับจ่ายซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และของฝากกันอย่างเนืองแน่น นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้คนจำนวนมากเริ่ม จับจองพื้นที่ เพื่อเตรียมเข้าร่วมฟัง ‘ล้อมวงเล่า’ และกิจกรรม Workshop ซึ่งเป็นไฮไลต์ในช่วงบ่ายของงาน
นายนริศ จรัสจรรยาวงศ์ นักคิด นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ 2475 กล่าวว่า การมาร่วมงานในครั้งนี้ เรียกได้ว่า เหมือนเป็นงาน เฟสติวัลประจำปีของมติชนไปแล้วก็ว่าได้ เป็นความหลากหลาย รสนิยมการเฟ้นเลือกร้านเข้ามาจำหน่าย ก็ค่อนข้างตรวจสอบมาแล้ว ก็มั่นใจได้ว่า มาที่นี่จะได้กินแต่ของอร่อยๆ
ในชื่องาน “Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง” เข้ากับคนยุคใหม่ อย่างที่เราทราบกันว่า ตอนนี้ในโซเชียลมีการพูดถึงเรื่อง ‘อร่อยกับไม่อร่อย’ อย่างที่เราทราบกันดีว่า ความอร่อยเป็นเรื่องมุมมองของแต่ละบุคคล แต่พักหลังๆ ความอร่อยจะมาควบคู่กับคอนเทนต์
“เพราะฉะนั้น คอนเทนต์เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆ ว่าไม่ใช่แค่เรื่องอคติ แต่อย่างน้อย เวลาเราเสพคอนเทนต์ด้านการกิน ทางด้านมติชนขึ้นชื่อเรื่องการให้ข้อมูลเชิงลึกอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่การกินแบบผิวเผิน อร่อยไม่อร่อย แต่มติชนนำความอร่อยมาให้และนำไปต่อยอดได้ กินด้วยและได้ความรู้ด้วย เช่น การจัดเสวนาที่เกิดขึ้นในการจัดงานครั้งนี้“นายนริศ กล่าว
นายนริศ กล่าวถึงซอฟต์พาวเวอร์อาหารว่า เป็นความหลากหลาย และอาหารยังสะท้อนบุคลิกภาพของคนในประเทศนั้นๆ โดยพื้นฐานคนไทยเป็นคนสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับรูป กลิ่น รส สัมผัส มันจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไป
เรื่องของรูป กลิ่น รส สัมผัส และความสวยงาม ความประดิษฐ์ เป็นจุดเด่นมากๆ ของไทย และสะท้อนถึงรสนิยมของคนไทย
นายนริศ ทิ้งท้ายว่า การมาร่วมงานในครั้งนี้ วันนี้ได้มาบูธการบินไทย ชิมปาท่องโก๋ รวมถึงทิพย สมัย ผัดไทยประตูผี แน่นอนว่าการจัดงานเช่นนี้ อยากให้จัดขึ้นอีก เปรียบเสมือนงานเฟสติวัลประจำปีของมติชนไปแล้ว
เพียงแต่ว่าบางคนห่วงเรื่องฝน ไม่ต้องห่วง แต่มีสิ่งที่สะดวกคือการเดินทาง นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินถึงงานเลย และช่วงเย็นก็มีกิจกรรม นั่งชิลฟังดนตรีรับช้อปของอร่อยๆ
ทั้งหมดนี้ คือความสนุกครบรสของเทศกาลอาหาร Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” ที่เส้นทางเศรษฐี และสื่อเครือมติชน ร่วมกับผู้สนับสนุนใจดี และพาร์ตเนอร์มากมาย จัดขึ้นด้วยความตั้งใจ เพื่อเชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์กินดื่มตลอด 3 วันเต็ม ณ มิวเซียมสยาม ตั้งแต่ 12.00-21.00 น. ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย