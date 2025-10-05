แม่บ้านวัยเก๋า แฮปปี้ ‘อร่อยเอาเรื่อง’ ครบรส ไร้ที่ติ ประทับใจ ‘เฮียจก โต๊ะเดียว’ สาธิตเมนูดูเพลิน
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน ”Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง“ เทศกาลอาหารที่ดีที่สุด ชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น. ซึ่งวันนี้เป็นการจัดงานวันสุดท้าย
เวลา16.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ เข้ามาจับจ่ายซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และของฝากกันอย่างเนืองแน่น นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้คนจำนวนมากเริ่ม จับจองพื้นที่ เพื่อเตรียมเข้าร่วมฟัง ‘ล้อมวงเล่า’ และกิจกรรม Workshop ซึ่งเป็นไฮไลต์ในช่วงบ่ายของงาน
นางลำดวน ประสานศรี หนึ่งในผู้เข้าร่วมงานกล่าวว่า เดิมทีตนตั้งใจจะมาร่วมงาน ‘อร่อยเอาเรื่อง’ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม แต่ด้วยเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ ตนจึงตัดสินใจเดินทางมาร่วมงานพร้อมกับเพื่อนๆ ในวันที่ 5 ตุลาคมแทน
“ถึงจะมาวันสุดท้าย แต่ก็รู้สึกประทับใจกับการจัดงานที่มีระเบียบ มีผู้คนเดินเที่ยวมากมายทำให้บรรยากาศดูคึกคัก อาหารก็อร่อยมาก ไม่มีที่ติเลย” นางลำดวนกล่าว
นอกจากนี้นางลำดวนยังกล่าวชมการแสดงสาธิตเมนูประจำวันของ ‘เฮียจก โต๊ะเดียว’ ว่าเป็นการแสดงที่สนุก เหมาะสำหรับแม่บ้านหรือคนที่ชอบทำอาหารเช่นเดียวกันกับตน และหวังว่าหากในอนาคตมีการจัดงานอร่อยสร้างเรื่องอีกครั้ง จะมีการนำเมนูแปลกใหม่มาสาธิตให้ดูอีก
“อยากให้เพิ่มเวลาจัดงานให้มากขึ้น ส่วนสถานที่ส่วนตัวชอบที่นี่อยู่แล้วเพราะเดินทางง่าย ใกล้บ้าน เสียแค่อากาศช่วงนี้ร้อนเกินไปหน่อย แต่โดยรวมแล้วยังอยากให้จัดงานที่นี่ต่อไป” นางลำดวนกล่าวทิ้งท้าย
ทั้งหมดนี้ คือความสนุกครบรสของเทศกาลอาหาร Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” ที่เส้นทางเศรษฐี และสื่อเครือมติชน ร่วมกับผู้สนับสนุนใจดี และพาร์ตเนอร์มากมาย จัดขึ้นด้วยความตั้งใจ เพื่อเชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์กินดื่มตลอด 3 วันเต็ม ณ มิวเซียมสยาม ตั้งแต่ 12.00-21.00 น.ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมทางหลวง เร่งปรับปรุงป้ายจราจร ให้ชัดเจน หลังผู้ขับหลงเข้า M81 จากแอพพ์นำทางผิด
- ‘นฤมล’ ลงพื้นที่โคราช ตรวจสถานศึกษาน้ำท่วม ยันเร่งเครื่องเดินหน้านโยบาย
- แนะ 6 ต.ค. เลี่ยงถนนราชดำเนินกลาง หน้ายูเอ็น เหตุมีการชุมนุม
- ตร.ด่านห้วยไร่สกัดยาบ้า 6.4 ล้านเม็ด–ไอซ์ 25 กก. รวบผู้ต้องหา 3 ราย เผยลำเลียงจากเชียงรายส่งพิษณุโลก