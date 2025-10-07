ในประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชนชูความสำเร็จกิจกรรมทดสอบตลาด OTOP Premium สู่สากล ปี 2025 สร้างโอกาสผู้ประกอบการไทย

กรมการพัฒนาชุมชนชูความสำเร็จกิจกรรมทดสอบตลาด OTOP Premium สู่สากล ปี 2025 สร้างโอกาสผู้ประกอบการไทย

เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์กับการดำเนินงาน กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP Premium สู่สากล ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ปี 2025 โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 (โซน B) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จ.นนทบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาแล้วจำนวน 103 ผลิตภัณฑ์  มาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและ POP Up Store เพื่อให้ประชาชนได้ชม ทดลองใช้ และสัมผัสของดีจากทั่วไทยอย่างใกล้ชิด พร้อมคัดเลือก 32 ผลิตภัณฑ์ มาจำหน่ายจริงในรูปแบบบูธร้านค้า ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้ร่วมงาน โดยกิจกรรมนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากทั่วไทยแล้ว ยังสร้างประโยชน์โดยตรงให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะในด้านการเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มตลาดจริง เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆ ทั้งกับคู่ค้า ภาคเอกชน และผู้จัดจำหน่าย การต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และกลยุทธ์การขาย เพื่อยกระดับสินค้าให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศและระดับสากล

การจัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการ “OTOP Premium สู่สากล” ปี 2025 ในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของกรมการพัฒนาชุมชน ที่สามารถสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก พร้อมผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ADVERTISMENT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง