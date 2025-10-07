บก.ลายจุด ขนลุก ‘สังคมบ่มขวา’ เหลือจะเชื่ออดีตคนตุลาฯ ตัวเป้ง ‘คลั่งชาติ’ ปราศรัยปลุกเร้า

บก.ลายจุด บอกตรงๆ ขนลุก ‘สังคมบ่มขวา’ เหลือจะเชื่ออดีตคนตุลาฯ ‘ตัวเป้ง’ เปลี่ยนสี ปราศรัยกล่าวอีกฝ่าย ‘ล้มล้างการปกครอง’
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการจัดงาน “รำลึก 49 ปี 6 ตุลาคม 2519 ขุนเขาไม่อาจขวาง สายทางเที่ยงธรรมได้” ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.15 น.
โดยบรรยากาศในช่วงเช้า ที่สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย มีพิธีทำบุญบาตรพระสะสงฆ์ 19 รูป จากนั้น อธิการบดื่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ต่อด้วย อรวรรณ นารากุล ชมรมโดมรวมใจ ขานนามวีรชนในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ตามด้วยการ วางพวงหรีดและช่อดอกไม้โดย ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ อ่านบทกวีรำลึก โดย นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปาฐกถาหัวข้อ “จากลานโพธิ์ไปสู่รัฐธรรมนูญใหม่” โดย นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการ iLaw ก่อนร่วมวางช่อดอกไม้รำลึกวีรชน และมอบรางวัล “จารุพงษ์ ทองสิน เพื่อประชาธิปไตย” รวมถึง รางวัลสิทธิมนุษยชนคนธรรมดา
ต่อมาเวลา 16.30 น. เข้าสู่ช่วงกิจกรรม Walking Tour “ย้อนวันวานไปเมื่อ 6 ตุลาคม 2519” ตามด้วยการแสดงงิ้วล้อการเมือง โดย กลุ่มงิ้วล้อการเมือง
บรรยากาศเวลา 19.30 น. มีการปราศรัยข้อเรียกร้องทางการเมือง โดย นายบารมี ชัยรัตน์ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน และ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ อดีตประธานกรรมการมูลนิธิกระจกเงา ท่ามกลางประชาชนผู้ผ่านเหตุการณ์ ตลอดจนเยาวชน นิสิตนักศึกษา ร่วมด้วยอย่างล้นหลาม
นายสมบัติ หรือ บก.ลายจุด กล่าวว่า ตนไม่เคยพูดในงาน 6 ตุลาฯ เพราะคิดว่าควรเป็นที่อยู่ในเหตุการณ์ แต่พอมาถึงที่นี่ ก็เกิดคำถามอีกชุด เพราะว่าคนฟังเป็นคนรุ่นใหม่เยอะมาก ตนไม่แน่ใจว่าประวัติศาสตร์บาดแผลในประสบการณ์ของแต่ละคนเป็นเหตุการณ์ไหนและรุนแรงระดับใด แล้วก็เกิดคำถามว่า ทำไมบางคนถึงสามารถมีชีวิตผ่านช่วงเวลาที่เป็นประวัติศาสตร์บาดแผลที่กินลึกเข้าไปถึงในระดับตัวตนและจิตวิญญาณของแต่ละคนได้
ส่วนตัวเชื่อว่า สำหรับ คนจำนวนมาก ที่ผ่านทั้ง 6 ตุลาฯ 2519 และอีกหลายเหตุการณ์ มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขา มันผลักให้การดำเนินชีวิตของคนเหล่านี้ เดินไปอย่างที่สอดคล้องจากการรับอิททธิพลในเหตุการณ์นั้น
นายสมบัติกล่าวต่อว่า แม้ตนไม่ได้อยู่ในเหตการณ์ 6 ต.ค.2519 แต่ตนเป็นเด็กอายุ 8 ขวบ ที่ตอนเช้าเมื่อเดินทางไปถึงโรงเรียนแล้ว คุณครูประกาศว่า ‘ขอให้เด็กทุกคนเดินทางกลับบ้าน’
“นั่นคือภาพในความทรงจำของผม ว่าวันนั้นเป็นวันไม่ปกติสำหรับเด็กนักเรียน เมื่อถึงบ้าน ซึ่งยังเช้าอยู่ ปรากฏว่าทุกบ้านเปิดทีวีช่อง 9 แล้วมีบ้านนึงเด็กตัวเล็กๆ ไปยืนมุงดูทีวี ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผมจำภาพได้ว่า ไม่แน่ใจรถเมล์ หรือรสบัสทหาร แล้วมีนักศึกษาเต็มสนามฟุตบอลเลย ซึ่งโตมาเราได้เห็นภาพนั้นในเอกสารและวิดีโอในเวลาต่อมา ซึ่งเหตุการณ์นั้นไปเชื่อมโยงกับการที่ผมต้องเดินกลับจากโรงเรียน สิ่งที่ทีวีอธิบายกับผม เขาให้เหตุผลว่า ‘คนเหลานี้เป็นคนชั่วร้าย’ และสิ่งที่รัฐ ทหาร ตำรวจเข้ามาดำเนินการก็เพื่อ ‘ปกป้องคนของชาติ’ ผมรวมถึงเด็กๆ ที่กำลังดูทีวีอยู่ รู้สึกได้เลยว่า รัฐกำลังปกป้องพวกเราหมู่มาก
ทั้งที่ผมไม่เกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับธรรมศาสตร์ แต่รัฐในเวลานั้นสามารถส่งความหวาดกลัว ข้อมูล ความรู้สึกมาถึงเด็ก แล้วดูสิ ผมมีความทรงจำในวัย 8 ขวบได้ เป็นเรื่องเหลือเชื่อมาก โตขึ้นเลยทำให้ผมเข้าใจเรื่องราวในโรงเรียนตอนเด็กๆ” นายสมบัติเผย
นายสมบัติกล่าวต่อว่า โรงเรียนของตน หลังจากเคารพธงชาติเสร็จก่อนจะเข้าห้องเรียน เด็กทุกคนจะต้องร้อง ‘เพลงปลุกใจ 2 เพลง’ ซึ่งความนิยมดังเทียบเท่า พี่เบิร์ด ในรุ่นของตน ไม่น่าเชื่อเลยว่า ‘เพลงปลุกใจกลายเป็นเพลงป๊อบ’ ความนิยมของมันสูงมาก เชื่อมมาถึงรุ่นของตน
“ผมพบว่า มี 2 เหตุการณ์ที่ตนได้เข้าไปเกี่ยวข้อง คือ พฤษภาคมปี 35 และการสลายชุมนุมคนเสื้อแดงปี 2553 ผมเห็นความคล้ายคลึงบางอย่าง ที่มีแพทเทิร์นเดียวกัน ทหารที่นำมาล้อมปราบ ยิงผู้ชุมนุมตั้งแต่ตรงนี้ไล่ไปแนวถนนราชดำเนิน พลทหารเหล่านั้นไม่ใช่ถูกสั่งมาแล้วดำเนินการได้เลย
ทหารเหล่านั้นถูกเก็บ มันมีการสืบสวนสอบสวนหลังเหตุการณ์พฤษภาคมปี 35 ในรายงานนั้นแจ้งว่า ทหารกลุ่มที่กุมกำลังเพื่อมาปฏิบัติการในการชุมนุม ถูกเก็บตัวไว้ในค่ายทหาร และมี ‘การบรรยาย ชี้นำ ให้เหตุผล แล้วก็ฟังเพลง’
เสื้อแดงปี 53 ไม่ใช่แค่ฟังกันในค่ายทหาร คุณไปรื้อเหตุการณ์วันที่ 10 เม.ย.53 ตรงถนนดินสอ เหตุการณ์ในวันนั้นมีการ ‘เปิดเพลง 2 เพลง’ สวนกัน ถ้าใครเป็นเสื้อแดงจะจำเหตุการณ์นั้นได้ เพลงนึงเป็นเพลงเสื้อแดง อีกเพลงเขาเปิด แล้วมันชนกัน” นายสมบัติเผย
นายสมบัติกล่าวต่อว่า ย้อนกลับไป พ.ค.ปี 2535 ทหารกลุ่มนี้ถูกอธิบายว่า คนที่ชุมนุมอยู่ตรง ถ.ราชดำเนิน เหล่านี้เป็นพวกคอมมิวนิสต์ แล้วมีความมุ่งหมายในการล้มล้างการปกครอง กรอเทปได้เลย กรอกลับไปตุลาฯ 2519 พวกที่อยู่ตรงนี้คือ คอมมิวนิสต์ มีอุโมงค์ กองกำลัง อาวุธสงคราม ก่อความไม่สงบในประเทศ ขืนปล่อยไว้จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกวาดล้างพวกมันให้สินซาก มันแพทเทิร์นเดียวกัน เหตุการณ์ พ.ค.35 และเสื้อแดงปี 53 ก็ถูกหาว่าเป็น ‘คอมมิวนิสต์’ ชุดอธิบายเดียวกัน ปิดล้อม รอจนกว่าความชอบธรรมจะปรากฏ บอกได้เลยว่า ตนไม่มั่นใจว่าเหตุการณ์ในลักษณะที่เกิดขึ้นนั้น จะไม่เกิดขึ้นอีกในประเทศไทย
“พูดตรงๆ ผมไม่มีความเชื่อ หรือความรู้สึกว่า เรามีการจัดการศึกษา ถอดบทเรียนทางประวัติศาสร์ แล้วมันจะไม่เกิดขึ้น ผมไม่กล้าบอกอย่างนั้น เพราะมันทำสำเร็จทุกครั้งเลย แล้วทุกครั้งที่เขาเช่นนั้น มีคนปรบมือ มีคนเชื่อ”
นายสมบัติกล่าวต่อว่า ในนามของความดี ความถูกต้อง มันฆ่าคน และการฆ่าคนมันซับซ้อนไม่ได้ง่ายนะ คุณลองคิดถึงจิตวิญญาณของทหารสิ คนที่เป็นทหารมันถูกสอนว่าเขามีหน้าที่ปกป้องอธิปไตย คนที่อยู่แนวหลัง คือพวกเราทั้งหมด แต่ว่าคำสั่งนั้น สั่งให้เอาอาวุธสงครามมาจัดการคนที่ถูกสอนว่าจะต้องปกป้องเขา
“ ‘ยิงแม่งเลย เอาให้กำหลาบ เอาให้มันจำ’ แล้วมันจริง มันทำให้เรา ‘จำ’ เป็นเหตุผลว่าทำไมเรายังคงต้องมีงานรำลึก เพราะด้านนึงมันเจ็บปวด แต่มัน ‘จำ’ มันทำงานแบบนี้”
นายสมบัติเผยว่า ที่ตนเจ็บปวดมาก คือตอนเป็นหนุ่มสาวมาร่วมงานรำลึก 6 ตุลาฯ พี่ๆ เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง ตนก็อยากจะรู้ คนที่ความขัดแย้งแตกต่าง เหลือง-แดง คิดไม่เหมือนกัน เข้าใจได้ ส่วนตัวไม่ติดปัญหากับคนที่เห็นแตกต่าง
“แต่ผมไม่เข้าใจ คนตุลาฯ แล้วดันไปอยู่เป็นเสื้อเหลือง แล้วขึ้นไปจับไมค์ปราศรัยในที่ชุมนุมกลางเมือง แล้วใช้ข้อความ แนวคิดแบบชาตินิยม อนุรักษนิยม กล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นพวกล้มล้างการปกครองได้อย่างไร ผมไม่ระบุชื่อ แต่บอกเลยว่า ‘ตัวเป้ง’ คือมันเหลือเชื่อ
แล้วคนเดียวกันนี้ในเวทีของเสื้อเหลือง ที่ทำเนียบรัฐบาลอยู่ การปราศรัยนั้นปลุกเร้า แทบไม่ต่างจากฝ่ายขวาตกขอบ
ใช้วิธีคิดเนื้อหา แบบที่ฆ่าคนในยุค 6 ตุลาฯ มันมีนักกิจกรรมคนนึงไปร่วมกิจกรรมเสื้อเหลือง เดินเข้าไปหลังเวที ถามว่า ‘พี่ ทำไมเวทีถึงปราศรัยเรื่องแบบนี้ มันผิดหลักการ’ พี่คนนั้นซึ่งเป็นพี่ 6 ตุลาฯ ด้วย บอกไอ้หนุ่มคนนั้นว่า ‘เห้ย ที่เวทีพูด มันเป็นแค่ยุทธวิธี ไม่ใช่ยุทธศาสตร์’ บอกเลยนะ ผมนึกถึงหนังจีนกำลังภายใน ที่ฝึกวิชามาร แล้วธาตุไฟแตก คือใช้เครื่องมือของฝ่ายมาร แล้วคิดว่าจะคุมมันได้ สุดท้ายเป็นยังไง”
คุณดูถึง พ.ศ.นี้สิ ที่คนในสังคมลุกฮือเป็น ‘ขวา’ ได้ขนาดนี้ ผมพูดตรงๆ ว่า ไม่เคยรู้สึกขนลุกขนผองได้มากขนาดนี้ คือผมเข้าใจว่าความเป็นขวามันจะค่อยๆ กลายกันไปเรื่ยๆ แต่ไม่คิดว่ามันจะถูกบ่ม แล้วทำให้ความรู้สึกแบบนั้นดำรงอยู่ และเติบโตมากได้ขนาดนี้” นายสมบัติกล่าว และว่า
ดังนั้น ขอเตือนเลยว่า ด้วยเชื้อ ความคิด วิธีการ จะด้วยยุทธวิธีหรือยุทธศาตร์ใดใดก็แล้วแต่ สิ่งนี้ได้ฝังลึกในระบบนิเวศทางการเมือง และระบบคิดของคนไทยจำนวนหนึ่งแล้ว วันนึงเมื่อสถานการณ์สุกงอม เขาอาจใช้เครื่องมือนี้ ซึ่งมีประสิทธิภาพมาก มาจัดการกับพวกเราอีกครั้ง
สุดท้ายนี้ ตนอยากบอกว่า สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสังคมไทย ไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้เห็นเหตุการณ์ บันทึกประวัตศาสตร์ ‘ฆ่าล้างผ่าพันธุ์ในกาซา’ ตอนนี้ เหลือเชื่อมากที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างโจ่งแจ้ง
“ไม่ใช่เรื่องแค่ในสังคมไทย แต่มันเป็นวัฒนธรรมของผู้มีอำนาจ เมื่อคนมีอำนาจใข้อำนาจอย่างไม่มีขีดจำกัด เขาจะใช้เครื่องมือกับใครก็ได้ ที่ขัดขวางอำนาจของคนเหล่านี้” นายสมบัติกล่าวทิ้งท้าย
จากนั้น มีการแสดงดนตรี โดย วงสามัญชน ประกอบกิจกรรม “เดินพรมดำคืนความยุติธธรรม ให้เพื่อนเรา” และร่วม จุดเทียนรำลึก ก่อนยุติกิจกรรมในเวลา 20.15 น.