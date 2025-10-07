ฝนตกหนัก แยกสนามบินอ่วม บางกะปิน้ำท่วมขัง รามอินทรารถติดนานนับชั่วโมง

ฝนตกหนัก แยกสนามบินอ่วม บางกะปิน้ำขังรอระบาย รามอินทรารถติดนานนับชั่วโมง
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและแริมณฑล หลังจากเกิดฝนตกหนักช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม จราจรติดขัดหลายพื้นที่
โดย สำนักงานเขตลาดกระบัง ได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขัง บริเวณแยกสนามบิน ทีม Best 1555 และฝ่ายเทศกิจ เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้ว พบน้ำท่วมขังระดับ 10-20 ซม. เครื่องสูบน้ำกำลังทำงาน เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประชาชนและผู้ใช้รถโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงช่องทางที่มีน้ำท่วมสูง
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 19.38 น. เพจ จส.100 รายงานว่า บริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงซอยนานา มุ่งหน้าแยกอโศก-สุขุมวิท การจราจรเคลื่อนตัวช้า
เวลา19.44 น. บางกะปิ แยกลำสาลี มีน้ำท่วมขัง (Cr.Sakda)
เวลา 20.00 น. เกิดน้ำท่วมซอยรามคำแหง52 ฝนตกตั้งแต่ 17.30 น. จนตอนนี้ยังไม่หยุด (Cr.Kannika)
อย่างไรก็ตาม เพจ สวพ.91 รายงานว่า “เวลา 19.45 น. รถติด! รามอินทรา น้ำท่วมขัง หน้าแฟชั่นไอส์แลนด์- แยกนพรัตน์ฯ กระทบรัชดา-รามอินทรา”
ล่าสุด เมื่อเวลา 21.45 น. เพจ จส.100 รายงานว่า “เกิดอุบัติเหตุ ถนนรามอินทรา ขาเข้า จากแยกถนนรัชดารามอินทรา >แฟชั่นไอส์แลนด์ ที่ตรงข้าม แฟชั่นไอส์แลนด์ รถไปรษณีย์ตู้ทึบกับแท็กซี่ชนกัน ขวาง 2 ช่องทางขวา การจราจรเคลื่อนตัวช้า รถติด (Cr.@NocteLuna)”