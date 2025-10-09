ผู้ว่าฯ รู้สึกเป็นเกียรติ กทม.เจ้าภาพจัดเวที ‘อีสปอร์ตเอเชีย’ ชี้โอกาส อุตสาหกรรมนี้โตเร็ว

ผู้ว่าฯกทม. รู้สึกเป็นเกียรติ เป็นเจ้าภาพจัดเวที ‘อีสปอร์ตแห่งเอเชีย’ เห็นโอกาสอุตสาหกรรมใหม่ ขับเคลื่อนเมือง
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพ เขตดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาอีสปอร์ตเอเชีย ครั้งที่ 2 และการประชุมใหญ่สามัญ สหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตแห่งเอเชีย (AESF) ASIAN ESPORTS UNITY AND SOLIDARITY AESF ESPORTS FORUM & 2nd AESF GENERAL ASSEMBLY
นายชัชชาติกล่าวว่า ในนามของกรุงเทพมหานคร รู้สึกเป็นเกียรติที่กรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำคัญ ซึ่งรวบรวมผู้นำ ผู้ริเริ่มนวัตกรรม และนักคิดในแวดวงอีสปอร์ตจากทั่วทั้งเอเชีย เพราะอีสปอร์ตไม่ใช่แค่เกมออนไลน์ แต่เป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมและความสามัคคีที่เชื่อมโยงผู้คนต่างวัฒนธรรมและต่างวัยเข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างโอกาสในการจ้างงาน และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านกิจกรรมและการท่องเที่ยว
สำหรับกรุงเทพฯ เรามองเห็นว่าอีสปอร์ตคือโอกาสที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ส่งเสริมความรู้เท่าทันด้านดิจิทัล และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านเทคโนโลยีและกีฬา
กรุงเทพมหานครมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมสนับสนุนสหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตแห่งเอเชีย (Asian Electronic Sports Federation – AESF) ในการผลักดันอนาคตของอีสปอร์ตในระดับภูมิภาค และขอชื่นชมสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (Thailand E‑Sports Federation -TESF) ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
“ขออวยพรให้การประชุมในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสำเร็จและแรงบันดาลใจ และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการใช้เวลาที่กรุงเทพมหานคร เมืองที่มีชีวิตชีวาและพร้อมต้อนรับทุกท่านเสมอ ยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพมหานคร” นายชัชชาติ กล่าว
สำหรับ งาน ASIAN ESPORTS UNITY AND SOLIDARITY AESF ESPORTS FORUM & 2nd AESF GENERAL ASSEMBLY จัดขึ้นในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9 –10 ต.ค.นี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้การประชุมใหญ่ของสหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตแห่งเอเชีย (AESF) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลักดันการพัฒนาวงการอีสปอร์ตในภูมิภาค พร้อมสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ธีมหลักของ Forum คือ “Shaping the Esports Ecosystem and the Future of Asia and Beyond” ซึ่งครอบคลุมแนวคิดเรื่องการพัฒนา Ecosystem อีสปอร์ตในเอเชีย และทิศทางในอนาคต
ในการนี้ คุณสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ผู้นำ ผู้ริเริ่มนวัตกรรม และนักคิดในแวดวงอีสปอร์ตจากหลากหลายประเทศทั่วเอเชีย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงาน